Když na časomíře naskočila poslední minuta čtvrtého zápasu semifinále II. ligy Vyškov – Chomutov, svítil na ukazateli skóre stav 2:0. Domácí hokejisté byli velice blízko k vynucení si pátého utkání. Jenže favorizovaní hosté dokázali stav srovnat a v prodloužení rozhodli o své výhře 3:2 a postupu do finále.

V průběhu utkání se potvrdila slova trenéra Vyškovanů Michala Konečného, že profesionálního soupeře může jeho tým při stoprocentně koncentrovaném a zodpovědném výkonu porazit. Byl od toho malinkatý krůček.

II. liga – semifinále, 4. utkání:

Hokej Vyškov

– Piráti Chomutov 2:3

po prodlozužení

Třetiny: 0:0, 1:0, 1:2 – 0:1. Branky (nahrávky): 32. Lehečka (J. Štefka, Studený), 46. J. Štefka (Mikulík, D. Štefka) – 60. Ulrych, 60. Březák, 63. Eliáš (Eret, M. Tůma). Rozhodčí: Vaněk, Šico – Bartoň, Tvrdý. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváků: 300.

Konečný stav série: 0:4.

Vyškov: Šarman (Synek) – Žižka, Hohl, Mikulík, Dluhoš, Studený, Hefka, Zavřel – Komínek, Lehečka, Sebera – Popelka, J. Štefka, D. Štefka – Lekeš, M. Janeček, Tomajko – Čechmánek, Krejčiřík. Trenér: Michal Konečný.

Chomutov: Běhula (Altrichter) – Březák, Váchal, Ulrych, Eliáš, Havel, Záruba, Seemann – Zajíček, Hübl, T. Svoboda – M. Tůma, Eret, J. Svoboda – Jouza, Putz, Veselý – Chrpa, T. Koblížek, Mála – Stehlík. Trenér: Martin Pešout.

„Jsem přesvědčený, že dnes jsme si určitě zasloužili vyhrát, ale takový je hokej. Chomutov nás možná trochu podcenil a možná si myslel, že už to půjde samo, ale my jsme se semkli a hlavně tu třetí třetinu jsme hráli perfektně. Dali jsme na 2:0 a na stadionu asi už málokdo nevěřil, že to vyhrajeme. Bohužel dostali jsme náhodný gól a pak skoro vlastní. Prodloužení je trochu loterie, ale i tam jsme byli blíž k vítězství,“ posteskl si, ale i vystihl charakter zápasu posmutnělý domácí lodivod.

Na druhou stranu při vedení 3:0 na zápasy nenabádalo hosty nic v nějakým riskantním tahům. Základní hrací doba tak byla spíše taktickou partií, i když obě mužstva měla gólové příležitosti.

Oba trenéři postavili do branek jiné gólmany, ve vyškovské poprvé v semifinále nastoupil Dominik Šarman, Chomutov vsadil na Richarda Běhulu. Hosté byli v úvodu mírně aktivnější a v osmé minutě Šarman sledoval, jak puk z hole Petra Ereta razítkuje tyčku jeho branky. Sít ovšem jako první trefili domácí. Při přesilovce zhruba v polovině zápasu, byť s trochou štěstí při teči Jana Štefky přihrávajícího patou, propálil Běhulu Jakub Lehečka. V šesté minutě třetí třetiny se paní Štěstěna k domácím přiklonila podruhé. Jan Štefka od modré čáry spíše nahodil puk do skrumáže před Běhulou, ale střela zapadla za záda chomutovského brankáře.

Hosté museli vrhnout všechny síly do útoku, ale naráželi na kompaktní defenzívu domácích a hlavně výborného Šarmana. V 57. minutě usedl na trestnou lavici za hrubost hostující Jan Svoboda a domácí tribuna se už chystala na oslavy vítězství. Vyškované sice přesilovku nevyužili, ale hosty už tlačil čas.

Jenže sportovní štěstíčko je vrtkavé a poslední minuty si vyhradilo pro hosty. Jednapadesát vteřin před koncem dorazil sraženou střelu od modré čáry za Šarmanova záda Petr Ulrych. Hned po vyhraném vhazovaní Piráti odvolali brankáře a šli do šesti. V čase 59:39 se jim pak ve zmatku před domácí brankou zase podařilo dotlačit kotouč do vyškovské sítě. Autorem branky, která si vynutila prodloužení, byl Jakub Březák.

V nastavení se oba týmy snažily zápas rozhodnout. Nejblíže k tomu byl v polovině třetí minuty Matěj Tomajko, ale kličku do bekhendu nedotáhl. A za deset vteřin »zaúřadovalo« klasické nedáš – dostaneš. Z mezikruží trefil přesně Filip Eliáš.

„V prodloužení jede Tomajko sám, udělá to dobře, ale gólman mu to čapne a z protiútoku dostaneme gól. Sport prostě bývá krutý. Určitě musím vidět i tu jejich kvalitu, asi se projevila, ale my se dnes nemáme za co stydět! A vlastně ani za včerejšek. Myslím si, že minimálně jeden zápas jsme si vyhrát zasloužili. To nás všechny hodně mrzí,“ zdůraznil Konečný.

Piráti tak v poslední minutě řádné hrací doby doslova utekli hrobníkovi z lopaty, aby v prodloužení semifinálovou sérii ukončili. Vyškovu i celou sezonu. Chomutov teď bude čekat na jméno svého finálového soupeře. V druhém semifinále Tábor i podruhé využil s Havířovem domácího prostředí a po vítězství 2:1 srovnal stav série na 2:2.