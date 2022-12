Domácí začali náporem a výsledkem byla vedoucí branka. Střela Martina Snášela z levého kruhu si přes klubko bránících hráčů a brankáře proklestila cestu do sítě. Hosté reagovali velmi rychle. Už po dvou minutách Jaroslav Moučka objel branku a přihrávkou uvolnil Dominika Duška, který se z první nemýlil.

II. liga - východ

Hokej Vyškov –

BK Havlíčkův Brod 4:3

Třetiny: 1:1, 3:1, 0:1. Branky (nahrávky): 15. Snášel, 28. Snášel (Sebera, Mikulík), 31. Komínek (Vosátko, Studený), 34. Komínek (Mikulík, Vašíček) – 17. Dušek (Moučka), 26. Kuchta (Krejčí, Mlynář), 53. Kuchta (Voříšek, Mlynář). Rozhodčí: Kapitanov - Bubela, Klimek. Vyloučení. 2:4. Využití: 1:0. Diváků: 176.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Sebera, Janeček, Dobiáš, Snášel, Tomajko, Komínek, Vašíček, Čuřík, Kořenek, Popelka, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 19 18 0 1 0 114:27 55

2. Vyškov 18 10 1 1 6 78:58 33

3. Kopřivnice 18 9 1 4 4 75:67 33

4. Val. Meziříčí 17 8 2 1 6 46:53 29

5. Havl. Brod 19 8 2 0 9 71:80 28

6. Havířov 18 7 2 2 7 60:50 27

7. Nový Jičín 18 6 2 0 10 63:66 22

8. Opava 18 5 2 2 9 49:71 21

9. Hodonín 18 3 4 3 8 48:63 20

10. Žďár n. S. 17 4 0 4 9 45:80 16

11. Vel. Meziř. 18 3 2 0 13 32:6613

Příští kolo: Vyškov – Kopřivnice, pátek 2. 12. (18.00), ZS Vyškov.

Po přestávce se hosté dokonce dostali do vedení. Matěji Krejčímu střela od modré čáry sice nesedla, jeho oblouček ale propadl za gólmana, kde puk dorazil do odkryté klece Petr Kuchta. Ani Vyškovu ale vyrovnání netrvalo dlouho. K dorážce těsně před brankou se dostal Matěj Kořenek. Do konce druhé části stihli domácí otočit skóre, když se přesně k tyči trefil Tomáš Komínek. Stejný hráč pak poslal domácí do dvougólového trháku v přesilové hře. Matěj Mikulík zpoza brány přihrál mezi kruhy, kde si Komínek uměl poradit.

„Od první minuty jsme byli lepší na kotouči, byl tam důraz i pohyb, v naší hře fungovalo všechno, jen to zakončení nebylo ono a přišel trest. Pro hosty z toho byl po první třetině hodně dobrý výsledek. Naše převaha trvala i ve druhé třetině, ale spalovali jsme neuvěřitelný počet šancí. Ale kluci se drželi plánu, už předváděli bruslení a herní nasazení opět jako na začátku sezony před tou naší sérií porážek,“ podotkl Konečný.

I třetí třetina nabídla výborný a zajímavý hokej. Krátce po její polovině zdramatizoval zápletku Kuchta. Nejprve hosté sice nevyužili přesilovku, ale bezprostředně po ní vyšel Brodu rychlý brejk, který opět Kuchta přesně zakončil. Závěrečný nápor Bruslařů otupilo čtyřminutové vyloučení a v posledních čtyřiceti sekundách už v power-play vyrovnat nestihli.Po vyloučení domácího kapitána Žižky ji dokonce chvíli hráli šest na čtyři. „Byl to pro mě takový faul s otazníkem, jinak ale rozhodčí pískal výborně. Nedalo se nic dělat, přežili jsme to. Nakonec to bylo o vous, ale dovolím si tvrdit, že herně jsme Brod přehrávali po všech stránkách. Velice těžký zápas jsme dokázali překlopit na naši stranu, a to je hodně cenné,“ uzavřel trenér vítězů.

I v dalším kole nastoupí Vyškovští na vlastním ledě. Netradičně už v pátek to bude zápas týmů z medailových pozic. V tabulce druzí Vyškovští hostí třetí Kopřivnici. Zápas začne v 18.00 hodin.