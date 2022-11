„Především chci pogratulovat domácím k jejich bojovnému výkonu. Vyhráli asi proto, že to chtěli víc než my. Nám se už něco podobného stalo i v zápase doma. Tedy, že nejsme schopni zápasy překlopit na naši stranu, ale věřím, že se to zas obrátí,“ posteskl si po utkání trenér Vyškovanů Michal Konečný.

II. liga - východ

SHKM Baník Hodonín

– Hokej Vyškov 3:2

Třetiny: 0:1, 2:0, 1:1. Branky a nahrávky: 27. Krejčí (Halík, Kališ), 37. Charvát (Škápik), 47. Vyrůbalík (Štědrý, Romančík) – 8. Luža (Žižka, Vašíček), 53. Čuřík (Vašíček, Žižka). Rozhodčí: Blaha – Mikšík, Hübl. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Diváků: 786.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Kořenek, Tomajko, Weintritt, Komínek, Vašíček, Janeček, Čuřík, Snášel, Pospíšil, Dobiáš, Popelka, Luža. Trenér: Michal Konečný.

Tabulka:

1. Znojmo 17 16 0 1 0 105:24 49

2. Kopřivnice 17 9 1 3 4 73:64 32

3. Vyškov 16 8 1 1 6 69:52 27

4. Havířov 16 7 2 1 6 54:42 26

5. Havl. Brod 17 7 2 0 8 64:73 25

6. Val. Meziříčí 15 6 2 1 6 40:49 23

7. Nový Jičín 16 6 2 0 8 57:57 22

8. Opava 16 5 1 2 8 44:63 19

9. Hodonín 16 3 3 3 7 43:57 18

10. Vel. Meziříčí 16 3 2 0 11 29:60 13

11. Žďár n. S. 16 3 0 4 9 41:78 13

Hosté se v první třetině využitou přesilovkou dostali do vedení, když Dominik Luža tečoval ránu Tomáše Žižky od modré čáry. Postupem času se ale začaly množit jejich nevyužité příležitosti, a tak místo navýšení skóre dvakrát inkasovali. Nejprve ve 27. minutě srovnal Petr Krejčí, o deset minut později přesnou technickou střelou poslal Baník do vedení Matěj Charvát.

„Šancí tam byla spousta, nestřílíme, pořád ještě někoho nebo něco navíc hledáme. Dneska z toho nebylo nic, přitom na začátku sezony jsme právě tyhle brejky využívali skvěle. Řešíme to i na tréninku, z těchto situací jsme dnes mohli rozhodnout,“ komentoval Konečný nejen druhou třetinu.

Krátce před polovinou poslední třetiny vyšla domácím pěkná kombinace, kterou zasunutím do prázdné branky zakončil Martin Vyrůbalík. Osm minut před koncem Vyškov snížil, ale v napínavém závěru hraném nahoru dolů i s vyškovským power-play Hodonín jednogólový náskok udežel. I díky výbornému brankáři Michalu Šurému.

„Nedáváme góly ze hry, je to od nás takové těžkopádné, prostě nám to tam nepadá, přitom jsme měli spoustu přečíslení. Dobrý mančaft třikrát neprohraje, nám se to bohužel povedlo, ale jsou tady šikovní kluci. I když se střed tabulky dotahuje, jde o to se jedním zápasem vrátit na vítěznou vlnu,“ upozornil vyškovský odchovanec Jakub Čuřík.

„Myslím si, že by zápasu slušela remíza a že i my jsme přispěli k velice dobrému utkání. Byl to vyrovnaný hokej se šťastným koncem pro domácí. Našim hráčům nemůžu nic moc vytknout, snad jen to zakončení a tím i výsledek. Zápas odbojovali, ale zase nám nebylo přáno,“ shrnul vyškovský lodivod.

V domácím táboře samozřejmě panovala spokojenost. Hodonín se naopak středu tabulky přibližuje zespodu.

„Jsme rádi za vítězství a myslím si, že nemáme zase tak špatný mančaft, abychom museli tolik prohrávat. Kluci si konečně dali říct a hráli jsme to, co chceme hrát. A především plnili naše taktické pokyny. Za mě výborný hokej, se kterým určitě diváci musí být spokojeni,“ radoval se trenér Aleš Bachánek.

Zastavit sérii neúspěchů se Vyškované pokusí v sobotu v Novém Jičíně. Doma se představí ve středu zápasem s Havlíčkovým Brodem. Obě utkání mají začátek v 18.00 hodin.

„Musíme teď zapracovat na té produktivitě a tahu na branku, na tom to teď stojí. Snaha tam je, ale samotná snaha někdy nestačí. Než k nám přijelo Znojmo, byli jsme možná až v přehnaném klidu, že takováto série se stát nemůže. O to víc odpovědněji budeme přistupovat k zápasu v Jičíně,“ ujistil a naznačil cestu k nápravě Konečný.