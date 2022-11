„Dopad předchozích dvou porážek byl v týmu cítit, ale na druhou stranu už minule v Kopřivnici jsme nehráli špatně a říkal jsem klukům, že když budou pořád takhle pracovat, tak že se ten vývoj otočí v náš prospěch i výsledkově,“ uvedl trenér Michal Konečný.

Stalo se. Jeho svěřenci sice nabrali v sedmé minutě jednobrankové manko, ale dál už se dění na ledě vyvíjelo podle jejich scénáře. Už do první sirény otočili kormidlem zápasu na svoji stranu, když nejprve poslal těžko chytatelnou ránu z levého kruhu Michal Janeček a pak se trefil od modré David Vosátko.

II. liga - východ

BK Havlíčkův Brod

– Hokej Vyškov 3:9

Třetiny: 1:2, 0:3, 2:4. Branky (asistence): 7. Tecl (Kuchta, Košťál), 42. Dvořák (Moučka), 58. Holenda (Dušek, Moučka) – 8. Janeček, 12. Vosátko (Čejka), 36. Komínek (Sebera, Blaha), 36. Vosátko (Žižka), 39. Čuřík (Čejka, Dobiáš), 44. Vašíček (Hohl, Komínek), 45. Vašíček, 52. Mikulík (Sebera, Komínek), 53. Snášel (Janeček). Rozhodčí: Mejzlík – Kalina, Augusta. Vyloučení: 12:6. Využití: 0:1. Oslabení: 2:0. Diváků: 355.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Hefka, Hohl, Mikulík, Blaha, Vosátko, Studený, Žižka – Snášel, Sebera, Dobiáš, Čejka, Janeček, Tomajko, Čuřík, D. Vašíček, Romančík, Kořenek, Komínek (A), Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Další zásahy přišly až v poslední pětiminutovce druhé třetiny, zato byly hned tři. Nejprve chytrou přihrávku Sebery uklidil do sítě Komínek a za třiadvacet vteřin se podruhé za večer prosadil Vosátko.

„Za góly jsem rád, ale je důležité, že jsme dominovali jako tým. Přeci jen za námi byly dva zápasy bez bodu a tohle nás nakopne, jen si to přenést i do dalších zápasů,“ podotkl dvougólový střelec.

Pak přišla ještě využitá přesilovka Jakubem Čuříkem trefou mezi betony gólmana a vedení narostlo už na 5:1.

A to bylo ještě pro domácí milosrdné. V závěrečném dějství totiž mohli být rádi, že nepřišel dvouciferný výsledek. Důležitou roli hrál Dominick Vašíček, když nejprve v početní převaze doklepával puk do opuštěné havlíčkobrodské svatyně a za půl minuty stejný hráč proměnil trestné střílení.

„V té přesilovce jsem to měl snadný a nájezd, to je buď a nebo. Dostal jsem od trenéra důvěru a vyšlo mi to. Takový zápas jsme potřebovali, dobrý kolektivní výkon, výborně zachytal gólman,“ zmínil.

Zásah do černého pak ještě přidali po skvělé kombinaci Matěj Mikulík a po rychlém brejku bekhendem Martin Snášel. Příležitosti na magickou desítku se naskytly, ale zůstalo jen u nich. A protože i Havlíčkův Brod se dokázal ještě prosadit a to hned dvakrát, Vyškov zvítězil 9:3.

„Mohlo to být i víc, nikdo by se moc nedivil, měli jsme spoustu dalších pěkných akcí a někdy se možná až přehrávalo. Znovu jsme se vrátili do toho herního projevu, co chceme hrát. Byli jsme celý zápas jednoznačně lepší, a také jsme trestali nedisciplinovanost a fauly domácích. Ale abych jen nespal na vavřínech. Není dobré, že jsme dvakrát inkasovali ve vlastní přesilovce. Dnes to až tak nevadilo, ale jindy se nám to může pěkně vymstít. Zvlášť na začátku třetí třetiny, když to ještě pro nás nebylo tak jasné, jsme šli do přesilovky a totálně jsme ji odklouzali. To jsem se vztekal a po právu,“ připomněl Konečný.

„Dnešní zápas se nám od začátku nepovedl. Soupeř byl lepší ve všech aspektech. My jsme pouze faulovali, a proto utkání dopadlo tak, jak dopadlo. Chceme se omluvit všem fanouškům za předvedený výkon,“ přijal porážku za zaslouženou domácí kouč Aleš Kraučuk.

Vyškov se díky tříbodovému zisku vrátil na druhé místo průběžné tabulky a v sobotu na jeho stadion přijede Opava. Zápas se bude hrát v tradičním sobotním čase od 17.00 hodin. Vyškovští mohou nastoupit v relativním klidu, což naznačuje i Konečného závěrečné havlíčkobrodské hodnocení

„Musím říct, že bylo důležité, že se nám do branky vrátil Michal Kořének, což je pro nás veliká jistota vzhledem k mladému týmu, jaký máme. Dodává nám naprostý klid. Pro domácí to je krutý výsledek, nicméně jsme od první minuty byli lepší, bruslivější, proměňovali jsme šance a rozhodla druhá třetina. V ní jsme proměnili přesilovky, zápas jsme měli pod kontrolou. Nabádal jsem kluky k obezřetnosti, protože Havlíčkův Brod má velice dobrá jména do útoku. Každopádně jsme to zvládli dobře a doufám, že na tento výkon navážeme v zápase s Opavou,“ naznačil vyškovský lodivod.