Devět bodů z posledních tří zápasů vrátilo do kabiny hokejistů Vyškova pohodu. Kromě ní ale budou v zítřejším utkání osmého kola II. ligy s Hodonínem potřebovat i hokejovou kvalitu a velmi zodpovědný přístup. V klasickém jihomoravském derby je totiž síla karet rozdána rovnoměrně. I drtiči prokazují dobrou formu, a také mají za sebou tři vítězná utkání, byť dvě po samostatných nájezdech.

Ilustrační. | Foto: SHKM Baník Hodonín, Adam Krátký

V posledním kole Hodonín doma přetlačil silnou Opavu (2:1) gólem Dominika Luži šest a půl minuty před koncem, před tím vyhrál na „penalty“ ve Velkém Meziříčí (4:3) a v Kopřivnici 2:1.

II. liga - sk. východ:

Hokej Vyškov – SHKM Hodonín

8. kolo, středa 18. října, 18.00 hodin, ZS Vyškov.

Tabulka:

2. Vyškov 7 5 0 0 2 33:24 15

5. Hodonín 7 3 2 0 2 16:15 13

„Jsem rád, že jsme to znova nakopli a že jsme ty poslední tři zápasy uhráli, při tom dva byly velice těžké. Na Hodonín se musíme obzvlášť pečlivě připravit. I když jsme s nimi hráli dva přípraváky, tak přece jen je to jiný tým než v loňském ročníku. Mají hodně změněný kádr a nedostávají moc branek, takže se v podstatě musíme nachystat na všechno. Úspěšnější bude ten, kdo bude momentálně v lepší pohodě. Důležitou složkou jsou samozřejmě brankáři, ale tam si myslím, že je ta kvalita stejná, takže můžou rozhodovat maličkosti, disciplína a samozřejmě proměňování šancí,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Michal Konečný.

Rychle k tomu přidal i domácí prostředí, které si zejména po posledním utkání s Valašským Meziříčím velice pochvaloval. Potvrzuje, že i kabina cítí zápas hodně prestižně a podobné zprávy jsou i ze Slovácka.

„Z Hodonína určitě přijede hodně lidí. Ta kulisa u nich je známá a pro svůj tým ji dokážou vytvořit i venku. Určitě to bude nejen souboj na ledě, ale i na tribuně. Takže si přeju, aby nás přišli zase podpořit ti fanoušci z fotbalu. My se na derby moc těšíme. Vždycky to bývají vyhrocené zápasy, ale myslím tím vyhrocené v tom správném sportovním slova smyslu, zdravě vyhecované, vždycky na férovku. Určitě nás nečeká nic lehkého. Máme před nimi dva body náskok a určitě chceme odskočit,“ potvrdil vítězný plán vyškovský lodivod, který by měl mít k dispozici kompletní kádr.

Zatímco trenéři mají jasno, co před zápasem dělat, sázkařům rozhodně není co závidět. V loňské sezoně se oba soupeři utkali osmkrát a až na jednu výjimku to byly vyrovnané souboje. Ve Vyškově domácí nejprve prohráli 3:6 a pak zvítězili 3:2 v prodloužení. V Hodoníně Vyškov prohrál 2:3 a pak „uletěl“ výhrou 9:3. V osmifinále play-off Konečného svěřenci Hodonín vyřadili 3:1 na zápasy (Vyškov – Hodonín 5:3, Hodonín – Vyškov 2:5, Vyškov – Hodonín 2:4, Hodonín – Vyškov 2:3). Vyrovnaná byla i obě letní přípravná utkání. Doma Vyškov prohrál 3:4 v prodloužení a na ledě soupeře vyhrál 3:2 v normální hrací době.