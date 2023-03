Čtvrtfinálovou sérii II. ligy s Havířovem ukončili nejrychlejším možným způsobem. Po dvou prodloužených vítězstvích hokejisté Vyškova porazili ve třetím utkání soupeře na domácím ledě 4:2 a očekávají jméno svého soka pro již společné semifinále s českou skupinou. Tam jsou ve hře pořád všechny čtyři týmy, tedy Letňany, Vrchlabí, Chomutov a Příbram.

Ilustrační. | Foto: hokejvyskov.cz

Stejně jako druhé dějství doma rozehráli zápas lépe Havířovští. Ve třetí minutě dostal Matěj Sebera trest 2+2 za vysokou hůl a hosté přesilovku využili. Po střele Šimona Kratochvila od modré čáry dotlačil ze skrumáže před domácí brankou puk do sítě Jakub Mrva. Po necelých pěti minutách se po střele Davida Lekeše radovali i domácí fanoušci. Bohužel ještě před tím, než kotouč překročil brankovou čáru, byla posunuta branka. Havířov pak udržel vedení až skoro do poloviny druhé třetiny. To si Domnick Vašíček z levého kruhu sjel až k tyči a bekhendem překvapil havířovského gólmana Marka Štipčáka.

II. liga - čtvrtfinále:

Hokej Vyškov – AZ Havířov 4:2

Třetiny: 0:1, 1:0, 3:1. Branky (nahrávky): 27. Vašíček (Sebera, Janeček), 42. Dobiáš, 42. Komínek (Weintritt), 49. Sebera (Mikulík, Komínek) – 6. Mrva (Kratochvil), 54. Pastor (Ščurek, Haas). Rozhodčí: Maťašovský, Mejzlík – Kleprlík, Roupec. Vyloučení: 5:7. Vyšší tresty: Kratochvíl (Hav. 5 + OK). Využití: 1:1. Oslabení: 0:0. Diváků: 345.

Konečný stav série: 3:0.

Vyškov: Kořének (Šarman) – Hohl, Studený, Holemý, Mikulík, Vosátko, Hefka, Žižka – Kořenek, Snášel, Vašíček, Janeček, Tomajko, Lekeš, Komínek, Popelka, Dobiáš, Weintritt, Sebera. Trenér: Michal Konečný.

Havířov: Štipčák (Šindelka) – Ščurek, Kunc, Mrowiec, Havlík, Kolarz, Kuboš – Pastor, Mrva, Apolenář, Čmiel, Pawliczek, Kratochvil, Spratek, Tvrdý, Haas, Pavlík, Middleton. Trenér: Jiří Raszka.

Rozhodující údery zasadili domácí Havířovu hned v úvodu poslední části hry. V rozmezí třiceti vteřin ve 42. minutě skórovali z nenápadně vypadajících akcí Vojtěch Dobiáš a Tomáš Komínek. Dobiáš prostřelil Štipčáka z levého kruhu, Komínek využil výborné přihrávky do jízdy od Filipa Weintritta. Když pak ve 49. minutě domácí využili přesilovku a šli již do tříbrankového vedení klesly havířovské akcie hodně nízko. Dělovkou od modré čáry skóroval Matěj Sebera.

Havířovští dokázali v ještě poměrně slušném čase zazlobit z jejich pohledu na 2:4. Střelu Petra Ščurky před před Kořénkem tečoval David Pastor. Domácí si ale koncovku zápasu už pohlídali. Navíc možnost hostů vyzkoušet power-play jim necelé tři minuty před koncem prakticky zhatilo dvouminutové vyloučení Petra Kuboše za vysokou hůl.