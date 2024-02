Osmatřicáté kolo východní skupiny II. ligy prodloužilo vítěznou sérii hokejistů Vyškova na čtrnáct zápasů a posunulo jejich bodové konto na číslo 83. Svěřenci trenéra Michala Konečného poměrně bez potíží porazili Draky Šumperk a spolu s Havířovem mají už nyní jistou účast v play-off. Navíc to téměř už s jistotou bude z výhodné druhé pozice.

Ilustrační. | Foto: dracisumperk.cz/Věra Václavková

První třetina skončila bez gólů, takže to vypadá na pomalejší rozjezd favorizovaného týmu Vyškova. Ale na ledě to bylo jinak. Hosté přijeli v oslabené sestavě a od začátku se bránili náporu domácích. Že v prvních dvaceti minutách nedostali gól, to je hlavně zásluhou jejich »vítkovického« gólmana Denise Irgla.

„Určitě to z naší strany pomalý rozjezd nebyl. Hráli jsme dobře, měli jsme šance, ale ten mladý gólman Irgl z Vítkovic je výborný. Takže v té první třetině udržel nulu, ale šancí jsme měli dost,“ vysvětlil Konečný.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov – Draci HC Šumperk 5:0

Třetiny: 0:0, 3:0, 2:0. Branky (nahrávky): 22. Hefka (Komínek, Dluhoš), 24. D. Vašíček (Žižka, Komínek), 27. D. Štefka (Mikulík), 54. Komínek (D. Štefka), 56. Kořenek (Lekeš, Holemý). Rozhodčí: Maršálek – Kučera, Peluha. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváků: 186

Vyškov: Kořének (Synek) – Hefka, Holemý, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Lehečka, Kořenek, Vašíček – Janeček, Lekeš, Sebera – J. Štefka, A. Popelka, Krejčiřík – D. Štefka, Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Šumperk: Irgl (Ryšavý) – Minařík, Dudycha, Rutar, Skopal – Jaroš, Šišolák, Vachutka – J. Horký, Scheuter, Müller – Tarnoczy, Nilsson, Danielčák. Trenér: Tomáš Sedlák.

Čelo tabulky:

1. Havířov 37 30 2 4 1 221:79 98

2. Vyškov 38 24 4 3 7 192:121 83

3. Opava 37 18 4 2 13 119:107 64

4. Hodonín 38 15 7 2 14 123:116 61

5. Nový Jičín 38 16 3 1 18 129:140 55

Tu asi největší Irgl zneškodnil v deváté minutě, kdy ho zblízka neprostřelil Michal Janeček a po něm ani Matěj Sebera. Jak to v takových zápasech bývá, když se takhle čeká na první gól, tak se po něm většinou roztrhne pytel. Na konci druhé minuty druhé třetiny ujel po pravé straně Tomáš Komínek, na ose našel nepokrytého Vlastimila Hefku, který Irgla propálil tvrdým forhendem. Za sedmdesát vteřin se přesnou střelou z levé strany prosadil Dominick Vašíček a na začátku sedmé minuty upravil na 3:0 David Štefka po přihrávce Matěje Mikulíka zpoza branky. Za daného stavu kádrů obou týmů, domácím chyběl jen zraněný Matěj Tomajko, tak prakticky rozhodl zápas.

„V první přestávce jsme si něco řekli v kabině, na ledě pak trošičku zlepšili napadání. Dali jsme rychlé tři góly a pak jsme to už zase měli pod kontrolou i co se týká skóre. Velmi si cením, že jsme to ve druhé třetině dokázali tak rychle otočit na svou stranu a hrozně moc mě těší ta Kořénkova vychytaná nula. Šumperk má šikovné útočníky a měl také šance a my jsme to vzadu zvládli na nulu. Teď vyhráváme hlavně proto, že máme lepší pohyb a lépe bruslím než soupeři,“ chválil Konečný.

Definitivní podobu výsledku pak daly v závěrečné desetiminutovce góly Komínka a Matěje Kořenka, první po rychlém brejku, druhý po vyšachování hostující pětice.

„Dnes k tomu nemám úplně co říct. Od začátku zápasu jsme tahali za kratší konec lana. Kluci vůbec nestíhali tempo Vyškova a byla na nich vidět velká únava. Zápas jsme pak navíc dohrávali pouze ve dvanácti lidech a s tím už se horko těžko něco dělá. A to nám ještě gólman několik tutovek pochytal. Děkujeme všem fanouškům, kteří nás přijeli podpořit,“ uznal porážku trenér draků Tomáš Sedlák.

Vyškov tak stoprocentně uspěl i ve druhém zápase minisérie tří domácích utkání. To třetí sehraje netradičně ve čtvrtek, kdy v klasickém čase 18.00 hodin na svém ledě přivítá Havlíčkův Brod.

„Série čtrnácti vyhraných zápasů po sobě je samozřejmě příjemná, ale já si to moc k tělu nepřipouštím. Pro nás je každý zápas těžký. Vlastně všechny týmy pod námi hrají o hodně, o postup do osmičky,“ upozornil Konečný.