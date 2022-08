„Přípravu jsme rozjeli už začátkem května, hned když jsme se dověděli, že licence pro druhou ligu přešla z Hodonína do Vyškova. Bylo to dost hektické, začali jsme se dvěma hráči. Koncem té neoficiální části letní přípravy nás už bylo sedmnáct a teď už kádr samozřejmě nějak vypadá. Hráče, které jsme tady chtěli mít, tak tu máme a věřím, že kolem nich vytvoříme mladé mužstvo, které bude mít ambice. Kluky, kteří chtějí něco dokázat a zlepšovat se,“ zdůraznil trenér Michal Konečný.

Hokej Vyškov

Nejbližší přípravná utkání:

9. 8. / 18.00 Vyškov – Hodonín

16. 8. / 18.00 Žďár n. S. – Vyškov

18. 8. / 18.00 Velké Meziříčí – Vyškov

30. 8. / 18.00 Vyškov – Znojmo

1. 9. / 18.00 Znojmo – Vyškov

6. 9. / 18.00 Vyškov – Žďár n. S.

8. 9. / 18.00 Vyškov – Velké Meziříčí

Stav samozřejmě není uzavřený. Někteří hráči budou dále přicházet, ti, co se neosvědčí, zase naopak odejdou.

„Tak to chodí ve všech klubech. Teď je tady poměrně dost hráčů, takže je budeme bedlivě sledovat v zápasech a uvidíme, kdo tady zůstane a s kým se rozloučíme,“ poznamenal bývalý vynikající hokejista a mistr republiky.

A také uvedl některá jména. V dresu Vyškova se objeví i hráči s extraligovou minulostí. Domů se vrací Jakub Čuřík, který si na nejvyšší soutěž sáhl v Olomouci. Slovenskou extraligu zná Tomáš Komínek. Ze Zlína přišel Matěj Sebera. Jakuba Čejku Konečný dobře zná z Havlíčkova Brodu.

„To jsou hráči, kteří mají předpoklady být tahouny mužstva. Domácí fandové se určitě budou hodně těšit na Kubu Čuříka. Předpokládám, že bude plný zimák jen z rodiny Čuříkovi. (smích) Zatím nejvíc hráčů přišlo na základě spolupráce s Kometou. Myslím si, že útok máme poskládaný celkem slušně, ale samozřejmě to prověří až samotná soutěž,“ upozornil hlavní kouč.

Tento ročník druhé ligy je opět jakýmsi mezníkem. Na Moravě bude jen jedna skupina o jedenácti týmech. V základní části se utkají každý s každým dvakrát doma a venku. Tedy ve čtyřiceti kolech. Osm nejlepších a osm z české západní skupiny (tam má soutěž sedmnáct týmů) pak postoupí do prolínacího osmifinále play-off. Hrát se bude nejprve o vítěze skupin a ti se střetnou o Chance ligu. Osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hrají na tři vítězná utkání, finále na čtyři. Vyškovští budou mít premiéru v sobotu 24. září v Havířově, doma se představí ve středu 28. září v utkání s Velkým Meziříčím.

II. liga 2022/2023

Západní konference: Cheb, Chomutov, Most, Děčín, Ústí nad Labem, Příbram, Klatovy, Kobra Praha, Letňany, Benátky nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Nová Paka, Hronov, Písek, Tábor, Vrchlabí, Řisuty.

Východní konference: Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Znojmo, Hodonín, Opava, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Kopřivnice, Havířov, Vyškov.

„Letos se fanoušci opravdu mají na co těšit. Druhá liga určitě bude mít vysokou úroveň. Jsou tam mužstva jako Znojmo nebo Havířov, ale i další, která mají kvalitní kádry s bývalým extraligovými hráči. Už tohle si myslím, že musí být lákadlem pro diváky. Pro mě je největším kandidátem na postup Znojmo. Mají vlastně profesionální mužstvo a kádr ještě vylepšili. A co chceme hrát my? Především si musíme uvědomit, že to tady stavíme na zelené louce, i když vyškovská hokejová tradice tu samozřejmě je. Věřím, že postavíme konkurenceschopný tým a určitě se chceme podívat do play-off,“ naznačil kouč plány nového klubu pro premiérovou sezonu.

Možnosti samozřejmě naznačí přípravná utkání. Za největší prověrku Konečný považuje dva zápasy právě se Znojmem.