V cestě bude stát v rámci čtrnáctého kola druholigové východní skupiny Žďár nad Sázavou. Mužstvo, které je aktuálně deváté a inkasovalo druhý největší počet branek v soutěži. „Kvalitní hráči a kvalitní hra, je třeba se připravit. Druhá liga je v tomto strašně nevyzpytatelná. Už nejsme jen nováčci, soupeři se na nás hodně připravují a my se s tím musíme vypořádat,“ zmínil trenér průběžně třetích domácích.

On sám tentokrát pro základní informace o klubu z Vysočiny nemusí chodit daleko. Ve Žďáru působil jako hlavní kouč v letech 2016 až 2019. „Pár hráčů tam pořád působí a jsou hokejově nebezpeční. Nebudu jmenovat, abych někoho neopomenul. Ale představu o jejich týmu a hře mám. Jsem zvědavý, jak moc budou u nás odvážní,“ připomněl minulé havířovské až hradní opevnění obranného pásma.

II. liga - skupina východ

Hokej Vyškov

– SKLH Žďár nad Sázavou

14. kolo, sobota 9. listopadu, 18.00 hodin, Zimní stadion Vyškov.

Tabulka:

3. Vyškov 12 7 1 1 3 55:37 24

9. Žďár n. S. 11 3 0 2 6 28:52 11

První utkání: Žďár n. S. - Vyškov 0:5 (0:1, 0:2, 0:2), 14. Hefka, 30. Vašíček, 31. Janeček, 46. a 57. Komínek.

Právě na pasivitě několika posledních soupeřů si Vyškov na vlastním ledě vylámal kanonýrské zuby. Menší rozměry kluziště jsou defenzivním myšlenkám nakloněny. A tak je otázkou, s čím dorazí Žďár a jak moc bude duel svázaný taktikou. „Bavíme se o tom i na tréninku, řešíme možné situace a nacvičené akce, ale upřímně je to hokej, každý zápas se vyvíjí jinak, ideální je dát na začátku jeden, dva góly a pak už z tohoto pohledu není moc co řešit. Hokej je o bruslení a důrazu. Začneme tlakem a budeme chtít co nejdřív otevřít skóre,“ slíbil Konečný.

Personální hráčské problémy řešit nemusí, k dispozici by měl mít kompletní kádr, a tak ho čekají spíš příjemné předzápasové povinnosti poskládat v té chvíli podle mínění vedení týmu nejsilnější sestavu. V ní by neměli chybět ani třetí a čtvrtý nejlepší střelci soutěže Tomáš Komínek a Dominick Vašíček.

První jmenovaný má navíc dobré vzpomínky na první vzájemný duel, ve kterém Vyškov vyhrál 5:0 i díky jeho dvěma přesným zásahům. „První zápas jsme hráli dobře, měli jsem ho od začátku do konce pod kontrolou. Pokusíme se vymyslet něco, aby to bylo i u nás doma podobné. Uvidíme, s čím přijede Žďár, každopádně to bude o našem prvním gólu. Jestli budou hrát obranný val, musíme ho nějak rozrazit,“ řekl Komínek.

Úvodní buly zápasu bude vhozeno v 18.00 hodin. Druhá liga bude pokračovat v sobotu, na Vyškov ale vyšel volný los. Další zápas tak sehraje ve středu 16. listopadu, kdy zakončí sérii čtyř domácích zápasů atraktivním utkáním s lídrem tabulky HC Orli Znojmo.