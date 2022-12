„Ne náhodou je Kopřivnice nahoře, ukázala skvělé bruslení, hrála dobře. No a moji kluci taky makali a bojovali naplno, mělo to z obou stran slušnou úroveň,“ prohlásil po utkání domácí trenér Michal Konečný.

Už po třech minutách přišel i první přesný zásah. Po vyjetí od mantinelu předložil Čuřík před bránu puk do jízdy Tomáši Komínkovi a ten nezaváhal. Po deseti minutách bylo na vyškovské straně ještě veseleji, Kořenek po najetí do útočného pásma vystřelil a nejistý zákrok gólmana využil dojíždějící Adam Popelka, když si našel volný puk. Kopřivnice do pauzy snížila, přesilovkový tlak vyústil v snadnou dorážku do odkryté brány pro Suchého.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC Kopřivnice 3:4

po prodloužení

Třetiny: 2:1, 1:1, 0:1 – 0:1. Branky (nahrávky): 3. Komínek (Čuřík, Mikulík), 10. Popelka (Kořenek), 30. Snášel (Weintritt, Studený) – 13. Suchý (Gola, Velecký), 29. Gola (Pindel), 58. Mach (Velecký, Sluštík), 61. Sluštík. Rozhodčí: Grygera - Čelechovský, Jurčík. Vyloučení: 9:8. Vyšší tresty: 2:0. Využití: 0:3. Diváků: 160.

Vyškov: Kořének (32. Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Sebera, Janeček, Dobiáš, Snášel, Tomajko, Komínek, Vašíček, Čuřík, Kořenek, Popelka, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Čelo tabulky:

1. Znojmo 19 18 0 1 0 114:27 55

2. Kopřivnice 19 9 2 4 4 79:70 35

3. Vyškov 19 10 1 2 6 81:62 34

4. Val. Meziříčí 17 8 2 1 6 46:53 29

5. Havl. Brod 19 8 2 0 9 71:80 28

Příští zápas: Opava – Vyškov, středa 7. 12. (17.30).

„To byl asi jeden ze zásadních rozdílů mezi soupeři, tedy přesilovky a oslabení, my je dnes snad kromě jedné nehráli vůbec dobře. Těžko jsme se dostávali do třetiny a několikrát hrozilo, že nám ujedou do brejku, tohle nám drhlo,“ zmínil kouč.

Starosti domácím přinesla hlavně pasáž v polovině hrací doby, a to výsledkově i lidsky. Kopřivnice srovnala krok, když na sebe Pindel natáhl dva vyškovské strážce a Gola měl úplně volnou osu hřiště a klid k zakončení do horního rohu. Pak Snášel poslal Vyškov rychle znovu do vedení, když nabral ve středním pásmu rychlost a povedenou krátkou kličkou do bekhendu upravil na 3:2. Bohužel následně domácí ztratili brankářskou jedničku. Při zákroku se zranil Michal Kořének, když Mikulík zastavil objíždějícího soupeře podražením a soupeř nekontroloval pád na gólmanovu ruku. Naštěstí okamžité lékařské vyšetření v nemocnici neprokázalo vážnější zranění, které by si vyžádalo dlouhodobé léčení. Do branky tak musel Marek Micka a hned čelil trestnému střílení.

„To se mi asi ještě nestalo, abych musel naskočit a rovnou na nájezd. Upřímně, ani jsem to netušil, když jsem šel na led, myslel jsem, že půjde o přesilovku. Ale k něčemu to bylo, neměl jsem čas zbytečně moc přemýšlet a povedlo se to,“ uvedl. A ještě do druhé pauzy přidal dalších pár kvalitních zákroků včetně robinsonády, která sklidila velké ovace fanoušků.

Obratu nakonec ale stejně nezabránil, byť už to vypadalo, že se jeho mužstvo bude radovat. Kopřivnice nasměrovala utkání do prodloužení dvě a půl minuty před sirénou, kdy menší chybku při střídání a následnou situaci dva na jednoho využili k přesné kombinaci Velecký a skórující Mach.

„Je velká škoda, že se nám to nepovedlo, že jsme to už nedohráli, chybělo málo. Chtěli jsme to o to víc kvůli Michalovi a upřímně, byl to vyrovnaný zápas, ale taky hodně vypjatý s dost škaredými zákroky a se zraněními,“ řekl Micka.

Po utkání ho mrzela i situace z konce první minuty prodloužení. Sluštík si ho vytáhl do jedné strany a pak po objetí branky stihl zasunout k tyčce, než ji utěsnil betonem. Kopřivnice tak brala o bod víc než její hostitelé. Trenéra ale logicky mrzely i jiné věci než výsledek.

„Ztratili jsme v půlce zápasu Kořena a možná bude pár zápasů chybět, Vosátko má zraněný palec a čeká ho nucený klid, Vašíček dostal pět plus do konce, bylo to hodně vyhrocené, zbytečně vyhrocené. O faulech a podobně se snad ani bavit nebudu. Ale před třetím gólem se puk kromě plexiskla viditelně dotknul vzduchotechniky a mělo se přerušit. A prodloužení, to byl minimálně půlmetrový ofsajd. Každopádně byl to asi remízový zápas, jen jsme mohli mít víc než bod,“ nemohl být spokojen i s některými výroky sudích..