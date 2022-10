Byl to duel druhého s osmým, jednoznačná záležitost se přesto nečekala a také nepřišla. „Rozhodně tabulkově nepatří tam, kde se teď pohybují, půjdou postupně nahoru. Je to zkušený mančaft, hráli výborně, založili to na rychlých kontrech, žádné překvapení,“ podotkl kouč Vyškova Michal Konečný.

Ale pojďme od začátku. Jako první se radovali domácí, po pěti minutách otevřel skóre Sebera a na vyrovnávající branku Jičínských odpověděl v jedenácté minutě Dobiáš. Rozmezí kolem první pauzy ovšem patřilo střelecky jednoznačně hostům. Těsně před pauzou bylo srovnáno a po návratu z kabin přidali loňští vítězové celé soutěže další dvě přesné rány. Najednou to bylo 2:4.

II. liga

7. kolo:

Hokej Vyškov

– HK Nový Jičín 6:5

Třetiny: 2:2, 2:3, 2:0. Branky (nahrávky): 5. Sebera (Studený, Hefka), 11. Dobiáš (Mikulík, Komínek), 31. Vašíček, 39. Weintritt (Studený, Micka), 49. Komínek (Tomajko), 57. Vašíček (Komínek, Blaha) – 8. Konečný (Handl, Holáň), 19. Maliník (Lehečka), 21. Sluštík (Gebauer, Flok), 25. Flok (Váňa), 35. Květoň (Konečný, Foltýn). Rozhodčí: Šico – Klimek, Voznička. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 240.

Vyškov: Micka (Šarman) – Vosátko, Hohl, Studený, Bláha, Mikulík, Holemý, Žižka – Vašíček, Dobiáš, Tomajko, Hefka, Sebera, Janeček, Komínek (A), Snášel, Čejka, Weintritt. Trenér: Michal Konečný.

Naštěstí přišlo nařízené trestném střílení pro Vyškov, které proměnil Dominick Vašíček. „Dostal jsem důvěru a jsem za to moc rád. Vyšlo to, jenže pak jsme dostali další gól na 3:5. Nevypadalo to dobře, ale věřit se prostě musí vždycky, máme na to dobrý a silný tým,“ uvedl úspěšný exekutor. Jeho tým nezastavil ani fakt, že si Nový Jičín tedy vzal dvoubrankové vedení zpět. „Moc nám pomohlo snížení ještě před přestávkou, byl to gól do kabiny a tam jsme si řekli, že když do toho půjdeme dál naplno, tak že to otočíme,“ dodal. Zmíněné snížení přišlo v oslabení díky Weintrittovi.

A třetí dvacetiminutovka? Ta přinesla domácím fandům velkou radost. Nejprve vyrovnání díky Komínkovi a čtyři minuty přes koncem dal vítěznou branku Vašíček. To samozřejmě v té chvíli ještě nikdo nevěděl, zvlášť, když při powerplay měli hosté „tisíciprocentní“ tutovku. Ve správnou chvíli ovšem vytáhl fantastický zákrok gólman Marek Micka. „Ze začátku to pro mě bylo těžší, letos to byl pro mě první mistrák a dlouho jsem nechytal. Ale postupně se to zlepšovalo a v té poslední minutě se mi poštěstilo. Štěstí k takovému zákroku taky potřebujete,“ konstatoval strážce vyškovské svatyně.

Ten zažil během utkání i jeden nezvyklý moment. „Vypadl mi nůž z brusle a nešel nám tam s kustodem rychle vrátit, tak jsem musel na chvíli střídat. Bohužel jsme zrovna inkasovali, ale Dominik si připsal i nějaký ten úspěšný zákrok. To není nikdy pro nikoho jednoduché mrznout na střídačce a naskočit do rozjetého zápasu, zvlášť, když se soupeři zrovna dařilo,“ zmínil Micka bleskovou rošádu s Dominikem Šarmanem.

Suma sumárum, duel přinesl vítězství 6:5 a tři body pro Vyškov. „Nebyl to jednoduchý zápas ani pro gólmana, ani pro nikoho jiného, hráli jsme poprvé na tři lajny a dlouho prohrávali. To, co provedl Micka při power-play je fantastické, byl to zákrok kola nebo i sezony. Svůj podíl na výhře mají i diváci, bylo jich tu plno, fantastická kulisa i s bubny. To nejdůležitější ale byl týmový duch, celý náš tým. Veliká spokojenost, moc nám to pomůže dál,“ uzavřel vyškovský trenér.

Vyškovští hokejisté tak potvrdili druhé místo v tabulce za suverénním Znojmě a dva body před Kopřivnicí, která ale má o zápas víc. V osmém kole přivítají ve středu ve vyškově Hodonín. Hrát se bude od 18.00 hodin.