„Minimálně dvě třetiny jsme byli lepší, měli jsme šancí na pět zápasů, jen jsme nedali góly, začíná to trochu být obehraná písnička. Nepřehrávali nás, já myslím, že jsme byli hokejovější, ale ten problém prostě je, že nepřidáme další góly. Za stavu jedna nula jsme měli několik stoprocentních loženek, ale neodskočíme, to by bylo vymalované,“ konstatoval kouč Michal Konečný.

Jeho tým se dostal do vedení už z první příležitosti. Ve druhé minutě využil situaci tři na dva Dominick Vašíček k nabití Davidovi Lekešovi. Jeho první ránu gólman vykryl, ale na dorážku už nestačil.

„Hned první střídání a dali jsme gól. Dominick mně to dal do jízdy do tandemu, a i když se ta první rána nepovedla ideálně, mohl jsem ji dorazit. Škoda, že jsme na to gólově nenavázali, já myslím, že bychom měli být v předbrankovém prostoru důraznější, nejen honit vlastní puky po mantinelu,“ upozornil úspěšný střelec.

Zdá se to být vzhledem k množství šancí těžko uvěřitelné, ale fotbalový výsledek vydržel až do druhé sirény. Bohužel havířovští hokejoví profesionálové se nakonec vzpamatovali a v závěrečné dvacetiminutovce rozhodli. Navíc hodně lacinými góly. Vyrovnání bylo podobné jako inkasovaný gól v prodloužení doma s Kopřivnicí. Daniel Spratek objel branku a zasunul kotouč za tyč. Za minutu Marek Haas z pozice za brankou viděl Davida Pastora a ten navzdory poměrně těžkému střeleckému úhlu trefil štěrbinu mezi brankářem Markem Mickou a jeho levou tyčkou. Hosty druhá branka zlomila a domácí zápas zkušeně dohráli na vítězství.

„Nelepí nám to, chybí nám nějaký drzoun, takový hokejový grázl před brankou a před brankářem, prostě někdo, kdo to tam bude tvrdit. A dostáváme jednoduché branky. Zase objezd brány a gól z ničeho. Druhé takové nahození na bránu, najednou prohráváte a dostaví se křeč. Chyba v obraně na jedna tři a už se vezete. Výsledek je krutý, bohužel je to třetí zápas, co vedeme a nepohlídáme to, neuklidníme to,“ ulevil si vyškovský lodivod.

Ve středu od 18.00 hodin Vyškov vyzve ve čtyřiadvacátém kole Velké Meziříčí. Teoreticky ideální soupeř k přerušení nepříjemné šňůry a rozloučením se s vlastními fanoušky. Tým z Vysočiny je poslední v tabulce. V posledním prosincovém kole východní skupiny má Konečného tým volný los.