Koneckonců už to dokázaly Kopřivnice v prodloužení, Hodonín na nájezdy a Havlíčkův Brod dokonce v normální hrací době. Vyškovští sice v prvním utkání ve Znojmě dostali naloženo 7:0, ale v dalších dvou setkáních už drželi krok ve hře i ve skóre. Bohužel závěry zmíněných soubojů vyzněly pro favorita. Remízové stavy Vyškovští ztratili doma devět minut před koncem, ve Znojmě ještě o dvě minuty později, přitom měli velké šance jít do vedení.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– HC Orli Znojmo

38. kolo, středa 15. února, 18.00 hodin, ZS Vyškov

Tabulka:

1. Znojmo 34 29 2 2 1 187:56 93

3. Vyškov 33 17 2 4 10 138:109 59

Předchozí výsledky: Znojmo – Vyškov 7:0, Vyškov – Znojmo 3:5, Znojmo – Vyškov 3:2.

„Má to proti nim vzestupnou tendenci, i ten první zápas nevypadal do půlky špatně a ty další už mohly dopadnout jakkoli. Zvlášť v posledním ve Znojmě jsme si bodovat zasloužili,“ připomněl trenér Michal Konečný.

Před znojemskou výzvou číslo čtyři měl jeho tým v minulém kole volno. Proto kouč přidal jeden trénink navíc. „Na trénincích bylo cítit, že kluci se na zápas hodně těší a mají proti Znojmu velkou motivaci konečně to urvat,“ prohlásil.

V jeho sestavě se na ledě neobjeví pro nemoc David Lekeš, s jinými absencemi ale nažhavení domácí nepočítají. S čím naopak rádi kalkulují, to je skvělá domácí divácká kulisa. Hosté budou s největší pravděpodobností postrádat dva „pardubické“ pilíře Jana Hrušku a Tomáše Svobodu, kteří aktuálně pomáhají svému prvoligovému klubovému béčku.

Vedení znojemského týmu označuje v rozhovorech Vyškovany za možná nejhokejovějšího protivníka v soutěži a domácí na jejich názoru nemíní nic měnit ani tentokrát.

„Potěšilo nás, že se jim naše hra líbí, nechceme hrát řeckořímský zápas, ale hokej. Každopádně bychom je výsledkově potěšit nechtěli. Jako vždy chceme hrát, bruslivý a nátlakový hokej. A musíme se vyvarovat se zbytečných faulů. Ty by totiž mohly být smrtelné. Oni mají přesilovky perfektně zvládnuté, jsou v nich neskutečně silní. Ale nemáme se čeho bát, myslíme už i na play-off a teď je proti nám tento dílčí cíl, aby to napočtvrté už vyšlo. A body z tohoto zápasu by nám hodně pomohly blíž ke druhé příčce, na které chceme skončit,“ potvrdil Konečný význam zápasů, v němž tedy jeho tým může jen získat.