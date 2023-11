Ze tří domácích zápasů nakonec hokejisté Vyškova vytěžili slušných sedm bodů, které je udržely na třetí příčce tabulky. Po vítězství 6:2 nad Velkým Meziříčím a prohře 2:3 na samostatné nájezdy se Šumperkem dnes završili minisérii výhrou nad klubem se slavnou minulostí BK Havlíčkův Brod opět skórem 6:2.

Ilustrační. | Foto: Marie Nezbedová

Výsledek vypadá jednoznačně, ale domácí trenér Michal Konečný po zápase sportovně připustil, že pro tým z Vysočiny je možná trochu krutý.

„Oni mají mančaft velice dobře poskládaný a dobře skloubené mládí se zkušenostmi starších hráčů. Měli nebezpečné rušové protiútoky a v první třetině nás také dost potrápili,“ sdělil vyškovský lodivod.

Domácí tým ale vstoupil do zápasu lépe a v desáté minutě Matěj Kořenek využil hned první přesilovku. Domácí sice měli převahu, ale jak Konečný naznačil, jeho obrana musela hlídat nebezpečné brejky hostů. Jejich góly ovšem padly trochu jinak. Vyrovnával nenápadnou střelou přes obránce Milan Valášek a skóre otočil Petr Kuchta, který z pozice mezi kruhy poslal odražený puk tvrdou střelou křížem do levé šibenice.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov

– BK Havlíčkův Brod 6:2

Třetiny: 1:2, 2:0, 3:0. Branky (nahrávky): 10. Kořenek (Žižka, Krejčiřík), 29. Sebera (Komínek, Hohl), 36. Vašíček, 50. D. Štefka (Kořenek, Janeček), 57. Komínek (Studený, Šarman), 60. D. Štefka (Dluhoš) – 14. Valášek (Křehlík), 18. Kuchta (Havlát, Kopic). Rozhodčí: Koziol – Konvička, Klimek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváků: 117. Střely na branku: 35:33.

Vyškov: Šarman – Holemý, Hefka, Dluhoš, Studený, Mikulík, Hohl, Žižka – Lehečka, Vašíček, Janeček – Tomajko, Sebera, Popelka – Krejčiřík, Kořenek, D. Štefka – Komínek. Trenér: Michal Konečný.

Havl. Brod: Dvořák – J. Novák, D. Vacík, Kutlvašr, Benák, Kuchta, Kerber – Tecl, Kopic, Pavelec – Havlát, Bureš, Pártl – Voříšek, Endál, Kuchta – Křehlík, Valášek, Dymák. Trenér: Aleš Kraučuk.

„V přestávce po první třetině jsem musel v kabině zvýšit hlas, protože to z naší strany byl takový lehkovážný kostrbatý hokej a musel nás podržet gólman Šarman. Cením si toho, že to kluci vzali a od druhé třetiny jsme začali hrát zodpovědně a disciplinovaně a hlavně směrem dozadu. Postupem času jsme přebrali iniciativu a hlavně nám tam napadaly ty góly, které nám chyběly se Šumperkem. Je to trochu paradox, se Šumperkem jsme určitě měli daleko víc šancí a skončilo to 2:2, dnes jsme z méně dali šest branek,“ upozornil Konečný.

Zlepšeným výkonem si domácí ve druhé třetině vzali vedení zpět po gólech Matěje Sebery a Dominicka Vašíčka. Navýšit je mohl v poslední minutě Tomáš Komínek, který neproměnil trestné střílení. Jeho střela vypadala nadějně, ale trefila jen tyčku. Pojistku na vítězství tak dal až v polovině poslední části David Štefka, když stihl tečovat ránu Matěje Kořenka.

Poměrně brzy, už tři a půl minuty před koncem, sáhl kouč hostů Aleš Kraučuk ke hře bez brankáře se šesti hráči v poli, ale už po dvaceti vteřinách po pravé straně ujel Tomáš Komínek a od mantinelu neměl problém trefit prázdnou havlíčkobrodskou klec. Pohodu v domácím táboře pak devatenáct vteřin před koncem potvrdil šestou, trochu šťastnou brankou David Štefka.

„Ukazuje se, že dokážeme být mentálně silní a zápas, který se pro nás nevyvíjel zrovna dobře, jsme dokázali otočit. Myslím si, že to byl dobrý zápas a že jsme vyhráli zaslouženě. Kluci se přesvědčili, že při správném přístupu je možné získávat body. Takže teď je potřeba zrušit tu houpačku a výkony ustálit na nějaké úrovni,“ dodal Konečný.

Jeho tým nyní čekají dva výjezdy, sobotní do Valašského Meziříčí a ve středu zamíří k derby do Hodonína.