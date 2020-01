Přitom s týmem ze Slovácka mohli ze ztráty umazat i tři body. Zatímco předchozí prohraná sedmička byla vždy o tři a více gólů, porážka 3:4 tentokrát hodně mrzí. „Trenér by po prohraném zápase neměl být spokojený, ale dnes náš výkon na zisk nějakých bodů určitě byl. Bohužel, náš zápasový scénář se opakuje už poněkolikáté. Soupeře přestřílíme, ale body z toho nejsou. Dnes na střely 48:18 a co z toho…,“ ulevil si po utkání trenér Březiny Igor Apostolidis.

TJ Sokol Březina – HC Uherský Brod 3:4

Třetiny: 2:4, 0:0, 1:0. Branky a nahrávky: 9. Jarolím (Švejda, Pokorný), 15. Byrtus (Cívka), 51. J. Boček (Švejda, Hroudný) – 1. Mikulec (Kužílek), 7. Stiksa (Kužílek, Hlaváč), 13. Kotek, 14. Mikulec (Stiksa). Rozhodčí: Kohoutek — Paulík, Strýček. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Navíc Stiksa (UB) 10 min. OT. Zásahy brankářů 48:18. Diváci: 160. Hráno na ZS ve Vyškově.

Březina: Hynšt (13. Jakubčík) - Sedláček, Pokorný, Cívka, Švejda, Beutl, Šterba - Ondráček, Jarolím, J. Boček - Nevřela, Byrtus, Buhaj - Dupljaku, Hroudný, Beneš. Trenér: Igor Apostolidis.

Uh. Brod: Málek - Kužílek, Budil, Uhříček, Vaněk, Mojžíš, Tomek, Heča - Klusák, Kubiš, Knotek - Pavlůsek, Hladiš, Mikulec - Bařinka, Hlaváč, Bujáček - Stiksa. Trenér: Aleš Bachánek.

O dalším importu bodů z vyškovského zimního stadionu, kde má Březina domácí prostředí, se rozhodlo už v úvodní čtvrthodině. Prakticky vše, co hosté vystřelili na branku, nebo spíše dotlačili před branku, skončilo v domácí síti. Třikrát kapituloval mladý brankář Jiří Hynšt, a když přišel do klece zkušenější Patrik Jakubčík, lovil puk ze sítě už po necelé minutě. „Na začátku nám chyběl důraz v obraně a třikrát nám to doráželi z pozice těsně před brankovým prostorem. V první přestávce jsme si řekli, že musíme víc bruslit, zvýšit agresivitu, víc napadat soupeře, To se nám dařilo, akorát jsme to nedokázali přetavit v góly. Šancí bylo dost. I přesilovek,“ litoval zkušený domácí bek Petr Pokorný.

Hosté si po zisku dvou a posléze třígólového vedení hleděli především důsledné defenzívy a zápas díky tomu dotáhli do vítězného konce. „Čekali jsme, že to bude těžké utkání. Víme, jaký hokej soupeř hraje. Že agresivně napadá, dohrává souboje až na hranici zranění. Proto jsme hráli ze zajištěné obrany, zavírali jsme i střední pásmo a bylo vidět, že jim dělalo velké problémy se k nám dostat. Jsem spokojený, vyšla nám taktika. Šli jsme do toho s tím, že dáme rychlé góly a pak je budeme trápit,“ komentoval výsledek trenér Spartaku Aleš Bachánek.

Na stavu 2:4 měla Březina řadu možností vsítit kontaktní gól. Jenže nedal jej ani Liridon Dupljaku z trestného střílení ve 24. minutě. Povedlo se až v polovině poslední části Janu Bočkovi po kombinaci se jmenovcem Švejdou a Danielem Hroudným.

Deset minut mohlo na další korekci výsledku stačit, ale koncovka je slabým místem hry sokolů. Dokonce ani velezkušený Pokorný tři minuty před koncem v sólovém nájezdu na brankáře Karla Málka nevyzrál. „Je to škoda a mrzí mě to. Chtěl jsem to vystřelit jinak, než to vyšlo. Na vyrážečku k tyčce, bohužel už trošku chyběly síly, abych to zakončil tak, jak jsem chtěl,“ přiznal muž z céčkem na dresu, které pro toto utkání převzal od chybějícího Adama Kozla.

Do prodloužení nedostala zápas ani závěrečná minutová power-play, kterou narušilo i oboustranné vyloučení. „Je to pořád dokola. Dostáváme brzy branky a tým zatím nemá síly a zkušenosti, aby takový stav zvrátil. I když dnes k tomu i z 1:4 bylo blízko. Chybí nám nějaká branka, jednoduchá branka, aby kluci byli klidnější. Hlavně v zakončení, protože v tom opravdu máme problémy. Tým je velmi mladý, na druhou stranu ale na svůj věk a na tuto soutěž jsou tu kvalitní hráči. Pokud se nerozutečou, tak tady mají perspektivu. Ale potřebují chvilku času, aby do toho dospělého hokeje, který je trošku jinačí, jak se říká, dozráli,“ rozvedl zápasové hodnocení Apostolidis.

V 19. kole sokoli v sobotu nastoupí v Břeclavi, na domácím vyškovském ledě pak ve čtvrtek 16. ledna přivítají Uherské Hradiště.