Tenhle přesun sice ještě není oficiálně potvrzen, nicméně se považuje za hotový. „Ke mně se to dostalo před nějakou dobou, takže to pro mě šok není. Jde o pochopitelné vyústění situace, jelikož Karel Vejmelka dospěl do fáze, kdy má na to být plnohodnotnou jedničkou Komety. Brno si patrně může dovolit luxus v podobě dvou takhle kvalitních gólmanů, ale v dnešní době z hlediska ekonomiky je jasné, že je lepší mít pouze jednoho z nich,“ nabídl pohled hokejový expert Jakub Koreis.

To konec Tomáše Malce potvrdil sám majitel a hlavní kouč Komety Libor Zábranský, když řekl, že mu nebude prodloužena smlouva. „Tomáš přežil svůj klinický konec kariéry odchodem do Chomutova, kdy to angažmá se mu úplně nepovedlo. Pak se ale vrátil do Komety a zažil dobré, špatné a znovu dobré časy,“ zmínil Koreis.

Podle něj si sedmatřicetiletý Malec natáhl kariéru v Kometě o pár sezon, než se očekávalo. „Je to odměna za jeho oddanost a za to, že je to skvělý kluk v šatně, který když nehrál, neremcal. Na ledě byl vždycky ohromně obětavý. I když v posledních sezonách nepatřil ke klíčovým postavám sestavy, pořád měl svoje místo jisté,“ podotkl Koreis.

Zpráva o konci dlouholetého zadáka Komety zasáhla nejen brněnské fanoušky, ale i Malce, který na žádost Deníku Rovnost odepsal: „Momentálně nejsem v rozpoložení, abych dělal rozhovor. Děkuji za nabídku, možná někdy později.“

DVA TITULY

Rodák ze Skalice odehrál za Kometu s přestávkami devět sezon a s brněnským celkem získal dva mistrovské tituly, ke kterým přidal i jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.

Na ledě jste ho díky jeho robustní postavě a tvrdé hře nemohli přehlédnout. Pro mužstvo byl nedílnou součástkou skvěle fungujícího stroje. Za čas strávený na ledě v dresu Komety se zařadil mezi oblíbence fanoušků. A oblibě se těšil i mezi spoluhráči. „Vždy byl spíš tišší, seděl v rohu kabiny a moc toho nenapovídal. Je to hodný, skromný a obětavý kluk, který odevzdával vše pro svůj klub,“ zavzpomínal na něj Koreis, který s ním odehrál v Kometě pět sezon.

Další osud hokejové kariéry Malce není znám. Jedno je ale jasné, v kabině Komety to v dalším ročníku nebude. Postupně se tak rozpadá úspěšná kostra mužstva, které dvakrát dokráčelo pro Masarykův pohár. „Tomáš s Leošem Čermákem byli v Brně nejdéle a tvořili takové to jádro. Mezitím se ale vytvořilo nové. To je hokejový život. Obměna hráčů v klubech je normální věc. Kdo dneska někde vydrží tři čtyři roky, to už je skoro anomálie, a proto je Malec takový unikát“ pravil Koreis.