„Neměli jsme vůbec dobrý vstup do zápasu a od toho se odvíjely celé dvě třetiny. Soupeř nás zbytečně přehrával, měli jsme moc otevřenou hru a z toho bylo hodně přečíslení, které jsme neměli pokryté. Nemůžeme pořád jen útočit, ale víc se soustředit i na obranu. Soupeř odehrál perfektní zápas, klobouk dolů. Naštěstí jsme to poslední třetinu zlomili na naši stranu a získali další body," v pozápasovém hodnocení sportovně uznal kvalitu soupeře trenér hostů Jiří Beroun.

První část patřila Znojemským, ale s velkým domácím příspěvkem. Domácí lodivod Michal Konečný před zápasem varoval před zbytečnými fauly, protože oslabení umí tak kvalitní tým využívat. Bohužel, stalo se obojí. V první dvacetiminutovce usedli domácí hráči na lavici hanby čtyřikrát a dvakrát za to byli potrestaní gólem. Hosté dostali díky vyloučení Jana Holemého na pět minut plus dokonce utkání šanci otevřít skóre a jako bonus náskok hned i zdvojnásobili. Trefili se od modré Stráský a dělovkou z první Špaček. Naopak domácí svoji bezmála dvouminutovou dvojnásobnou převahu nevyužili. Konečný ovšem po zápase naznačil, že vzhledem k významu utkání, hrál třetí proti prvnímu, to ze strany rozhodčích chtělo trochu profesionálnější přístup. Za diskutabilní označil především Holemého vyšší trest.

II. liga - východ:

Hokej Vyškov –

HC Orli Znojmo 3:5

Třetiny: 0:2, 3:1, 0:2. Branky (nahrávky): 23. Snášel (Studený), 32. Snášel (Weintritt, Pospíšil), 38. Janeček (Žižka) – 15. Stránský (T. Svoboda, Hruška), 17. Špaček (Šťovíček, Tejnor), 35. T. Svoboda (Mareš), 51. Havlát (Kover, Jenáček), 52. Mareš (Hruška, T. Svoboda) Rozhodčí: Čech – Mikšík, Čelechovský. Vyloučení: 4:3. Vyšší tresty: Holemý (Vyš.) 5 + do konce utkání. Využití: 0:2. Diváků: 392.

Vyškov: Kořének (Micka) – Vosátko, Hohl, Studený, Hefka, Mikulík, Holemý, Žižka – Kořenek, Tomajko, Weintritt, Sebera, Vašíček, Janeček, Čuřík, Snášel, Popelka, Dobiáš, Komínek, Pospíšil. Trenér: Michal Konečný.

Znojmo: Žajdlík (Groh) – Kloz, Tejnor, Stránský, Zukal, Jenáček, Mareš, Remta – Sklenář, Havlát, Špaček, T. Svoboda, Kover, O. Svoboda, Adámek, Hruška, Čermák, Nizhnikov, Pigl, Šťovíček. Trenér: Jiří Beroun

Tabulka:

1. Znojmo 15 15 0 0 0 95:19 45

2. Kopřivnice 15 9 0 3 3 65:53 30

3. Vyškov 14 8 1 1 4 64:45 27

4. Havířov 14 6 1 1 6 46:40 21

5. Val. Meziříčí 13 5 2 1 5 36:41 20

6. Nový Jičín 14 5 2 0 7 47:48 19

7. Havl. Brod 15 5 2 0 8 54:69 19

8. Opava 15 5 1 2 7 40:56 19

9. Vel. Meziříčí 15 3 2 0 10 29:57 13

10. Hodonín 14 1 3 3 7 35:53 12

11. Žďár n. S. 14 3 0 3 8 38:68 12

Příští zápasy: Vyškov – Valašské Meziříčí, sobota 19. 11. (17.00), ZS Vyškov. Hodonín – Vyškov, středa 23. 11. (18.00).

„Když přivřu obě oči, tak to bylo na dvě minuty, ale není mi jasné, proč by to mělo být pět plus do konce. Ano, měli jsme využít tu naši přesilovku, ale tohle rozhodnutí ovlivnilo zápas. Nikdy si nestěžuji na rozhodčí, ať to dopadne, jak chce. Ale tentokrát musím říct, že to, co pískal, bylo hodně necitlivé, a nejen vůči nám, ale na obě strany. Hokej se hrál opravdu parádní a tohle bylo úplně zbytečné,“ bez obalu komentoval styl rozhodování utkání.

Dvougólový náskok soupeře ani divné verdikty sudího ale jeho svěřence nepoložily. Druhá třetina byla z jejich strany parádní. Dvěma góly vyrovnal Snášel. Nejprve perfektně vyřešil situaci jeden na jednoho a pak po skrumáži doťukával do odkryté hostující brány. Pak sice opět domácí nabrali ztrátu po brance znojemského kapitána Tomáše Svobody, ale do pauzy znovu srovnali krok díky Janečkovi.

Tento stav platil i deset minut před koncem. Pak přišlo nešťastných třiačtyřicet vteřin, kdy Havlát a Mareš rozhodli o importu tříbodového zisku do města okurek.

„Mrzí nás to, byli jsme blízko senzaci. Myslím, že z těch prvních dvou třetin jsme měli vytřískat víc, měli jsme na to. Podali jsme dobrý výkon, pro nás hráče i diváky myslím dobrý zážitek, všichni jsme si to užili, přesto škoda výsledku. Nakonec asi převážila přeci jen trochu větší kvalita Znojma hlavně v zakončení,“ podotkl kapitán poražených Tomáš Žižka.

Podobné pocity měl i strážce vyškovské svatyně, který byl tentokrát ještě více v permanenci než obvykle. „Určitě je to velké zklamání, dlouho jsme drželi vyrovnaný stav, ale pak jsme udělali dvě chybky a oni prostě mají kvalitu na to, aby to potrestali. Myslím si, že ve hře pět na pět jsme byli rovnocenným soupeřem, dvakrát je zachránila branková konstrukce, můžeme mít vztyčenou hlavu. Každý odvedl sto procent, zasloužili jsme si bod,“ uvedl Michal Kořének.

Vyškov tak nakonec vyšel naprázdno, ale Konečný nebyl s výkonem poraženého týmu nespokojený.

„Slušela by tomu plichta. Klukům jsem po zápase podal ruce a poděkoval. Viděli jsme na obě strany dobrý hokej, plný stadion, co víc si můžeme přát. Odvedli jsme maximální výkon. Znojmo je kvalitní tým a jsem rád, že jsme jim dokázali vzdorovat až do konce. Není náhodou, že Znojmo ještě neprohrálo, ale nás nemleli, mohlo to dopadnout i jinak,“ uzavřel kouč druholigového nováčka.

K dalšímu domácímu utkání nastoupí jeho svěřenci už v sobotu 19. listopadu, kdy přijede Velké Meziříčí.