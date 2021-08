Jízda na kole patří k nejpřirozenějším pohybům, stejně jako chůze. Důvodů, proč nasadit dres, je ale daleko víc. Co všechno může cyklistika udělat pro vaše zdraví? Rozjeďte to!

Podle průzkumu stanfordské univerzity pomáhá jízda na kole i na nespavost. | Foto: Shutterstock

1. Prodloužíte si život

Chcete, aby vám každý hádal o pár let méně? Šlápněte do pedálů. Při sportu se do těla dostává více kyslíku a díky lepšímu prokrvení organismu navíc působíte daleko svěžejším dojmem, i živiny proudí krevním řečištěm rychleji. To všechno jsou důvody, proč cyklisté působí mladším dojmem.