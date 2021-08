Zhruba třicet kilometrů dlouhá cyklostezka z Hradce Králové vede rovinatou polabskou krajinou, takže jízdu zvládnou i menší děti nebo senioři. Trasa po labském břehu je součástí dálkové Labské stezky označené číslem 2, která má vést až k Severnímu moři.

Od hradeckého Hučáku, který zdobí pohádkově vyhlížející elektrárna, se vydejte po pravém břehu Labe – k rozlišení břehů se používá směr po proudu toku. Po necelých třech kilometrech se před vámi objeví kamenný most na Pláckách, přes který se dostanete na druhý břeh řeky. Právě zde je oficiální začátek cyklostezky.

Ta vás povede po pravém břehu Labe až do Předmětic, kde přejedete přes jez na levý břeh a budete pokračovat do Lochenic. Dál vás cesta provede kolem přírodní rezervace Trotina až do smiřického zámeckého parku.

Trasa vás zavede k mnoha historickým památkám, jako například k barokní kapli Zjevení Páně ve Smiřicích, která byla pro svou jedinečnost vyhlášena národní kulturní památkou, k pevnosti Josefov, jež nese jméno po synovi císařovny Marie Terezie Josefu II., k historickému jádru Jaroměře a na konci trasy vás jako odměna čeká pečlivě zrekonstruovaný barokní Hospitál Kuks.

Cestou se určitě zastavte ve smiřické kapli Zjevení Páně. Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, ale o 11 let později se už v kapli křtilo. Interiér je jednotně barokní, hlavně kvůli rychlosti stavby je národní kulturní památkou a jednou z nejkrásnějších staveb vrcholného baroka na sever od Alp.

Cyklostezka ale pokračuje dál, povede vás přes Heřmanice, Brod nad Labem až k vytouženému cíli, kterým je Kuks. Hospitál Kuks je součástí jedinečného barokního komplexu světských a církevních budov, který nechal v letech 1694–1724 vybudovat hrabě František Antonín Špork jako místo odpočinku vysloužilých vojáků.

Zpět do Hradce Králové se můžete vydat po stejné trase. Pokud už jsou ale vaše ratolesti unavené, můžete jet zpět vlakem i se svým bicyklem.

Pevnost Josefov stojí za návštěvu

Pevnost Josefov slavila v loňském roce 240. výročí založení. O zajímavou podívanou se postaraly vojenské jednotky v dobových uniformách, zavítala sem i císařovna Marie Terezie a její syn a spoluvladař Josef II., po němž dnes pevnost nese jméno.

Kdo chtěl, mohl si prohlédnout podzemí, model pevnosti, zajít do muzeí, kovárny, ale třeba i do galerií místní kolonie umělců.

