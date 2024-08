Opilý muž se chtěl svézt autobusem a dostal se kvůli tomu do sporu s šoférem. Ten se následně obrátil na tísňovou linku s tím, že pachatel utekl neznámo kam.

„Podle řidiče se muž jevil podnapile, neumožnil mu tak vstup do vozu. Dotyčný měl reagovat tak, že nejprve kopnul do spodní části skleněné výplně dveří a následně pěstí udeřil do vrchní části. Ta nevydržela a rozbila se. Předběžná škoda podle řidiče dosahovala padesáti tisíc korun,“ informoval velitel vyškovských strážníků Petr Sedláček.

Šofér popsal asi pětadvacetiletého muže s červeným trikem a tmavými kalhoty. Strážníci si záhy uvědomili, že člověka stejného popisu viděli na křižovatce ulic Brněnská a Nádražní, ihned tak na místo vyrazili.

„Muže odpovídajícího popisu nakonec našli na parkovišti budovy vlakového nádraží. Doklady u sebe neměl. Podle pořízené fotografie podezřelého řidič autobusu vzápětí potvrdil, že se jedná o pachatele. Dvaadvacetiletý agresor nakonec skončil v poutech,“ dodal velitel s tím, že věc si následně převzali státní policisté.