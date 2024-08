Na snímku je Martin P., soud mu ve čtvrtek potvrdil osmnáct let vězení.

Za pokus o vraždu při loupeži historických aut ve Vyškově si Martin P. definitivně odpyká osmnáct let vězení. Ve čtvrtek o tom rozhodl Vrchní soud v Olomouci. Ten tak odmítl odvolání obžalovaného, který nesouhlasil s vinou ani s trestem.

Podle rozsudku napadl při loupeži dva muže mačetou. Obžalovaný se k činu částečně doznal, popřel však, že by chtěl někoho usmrtit. Společně s ním byli v případu odsouzeni další dva muži. První z nich dostal devět a půl roku vězení, později však zemřel. Další, který měl roli řidiče, dostal podmíněný trest.

Obžalovanému hrozila sazba patnáct až dvacet let. Podle vrchního soudu byly při ukládání trestu zohledněny všechny okolnosti. „Soud dospěl k závěru, že na obžalovaného nelze působit jinak než výrazným trestem ve výši osmnácti let do věznice se zvýšenou ostrahou,“ vysvětlovala soudkyně Renáta Sobalová.

Případem Martina P. se vrchní soud zabýval podruhé. Poprvé rozhodnutí krajského soudu vrchní soud zrušil, zásadní pochybení soudci shledali v tom, že nebyl vypracován posudek psychiatra.

Svou výpověď změnil

Martina P. se původně k činu doznal, po úmrtí komplice však svou výpověď změnil. Podle jeho obhájce se napadení dopustil pouze vůči jednomu z mužů a čin by měl být překvalifikován na pokus zabití nebo těžké ublížení na zdraví či loupež.

„Proti porušování domovní svobody obžalovaný nikterak nebrojí, proti tomu se doznal. Nicméně je přesvědčen o tom, že se pokusu vraždy nedopustil,“ uvedl obhájce.

Soud jeho nové verzi neuvěřil, jeho výpověď konfrontoval s dalšími důkazy. „Soud dospěl k závěru, že se obžalovaný dopustil pokusu vraždy s majetkovým úmyslem a to na dvou osobách,“ řekla soudkyně.

Případ se odehrál v lednu 2022, tři historické vozy značky Tatra za miliony korun ve Vyškově vlastnili dva bratři v důchodovém věku. Martin P., převlečený za policistu, podle obžaloby vylákal jednoho z bratrů do Brna, aby si na policejní služebně prohlédl fiktivní kamerové záznamy. Spolu se svým komplicem jej ale v jednom z průmyslových areálů spoutali.

Vytáhl na ně mačetu

Poškozeného naložili do vozu k dalšímu spolupachateli a dovezli zpět k domu ve Vyškově, kde byl druhý z majitelů.

Obžalovaný se svým komplicem pak prohledávali dům, kde hledali doklady k vozům. Spoutaný muž se ale uvolnil a vyhledal bratra. Komplic na jednoho z nich poté podle obžaloby vystříkl pepřový sprej a utekl. Martin P. vytáhl mačetu a začal na oba muže útočit, pak také utekl.

Podle lékařské zprávy jeden z bratrů utrpěl středně těžká až těžká zranění, šlo o tři rány mačetou, kdy jedna šla přes obličej a oči. U druhého z bratrů šlo o čtyři rány mačetou, utrpěl lehké až středně těžké zranění. Oba byli několik dní hospitalizováni.