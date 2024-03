Do uzamčeného skladovacího prostoru na potraviny u vyškovské nemocnice se vloupal zloděj. Tento týden si odtamtud odnesl bagety a chlebíčky za bezmála tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

„Policisté vyjeli na místo a začali po možném pachateli pátrat. Díky jejich osobní a místní znalosti netrvalo ani půl hodiny a hlídka zadržela podezřelého i s lupem. Devětatřicetiletý muž jim nebyl neznámý, jeho rejstřík trestů a přestupků je několikastránkový,“ informovala policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Provedená dechová zkouška ukázala hodnotu téměř dvě promile. „Po vystřízlivění v policejní cele a vzhledem k přechozím incidentům bylo rozhodnuto o okamžitém nástupu do výkonu trestu,“ doplnila Hrůzová.

Se zadrženým mužem měli zkušenosti i vyškovští strážníci. „Často jsme se s jeho počínáním pohybovali v přestupkové rovině. Opakovaně kradl, povaloval se opilý v ulicích města, byl vulgární na kolemjdoucí, v podstatě si dělal, co chtěl. A dělal to prakticky denně, takže okamžitý nástup do výkonu trestu vítáme,“ dodal velitel městských strážníků Petr Sedláček.