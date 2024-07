Otec obžalovaného se pokusil situaci zvládnout vlastními silami a při potyčce mu syn uštědřil několik ran kovovou částí paličky a opakovaně ho udeřil pěstí do obličeje.

Matce se nakonec podařilo paličky zmocnit, otec pak vyrazil synovi i nůž.

Podle obhájkyně obžalovaného Eleny Bartošové je trest dvouletého vězení nepřiměřený, protože kromě jiného byl incident podle vzpomínek obžalovaného výsledkem šarvátky.

Obžalovaný se podle ní potrestal sám, protože celá rodina včetně jeho syna se od něho odvrátila.

„Je mi to nesmírně líto, udělal jsem to, co jsem neměl," řekl u soudu obžalovaný, který svým rodičům podle sdělení obhájkyně zaslal i omluvný dopis.

„To, co se stalo, bylo excesem a obžalovaný si zaslouží ještě jednu šanci," řekla pro soud Bartošová.

Předseda senátu Petr Hlavina odvolání zamítl, protože prvostupňovým soudem stanovený trest odnětí svobody je na spodní hranici sazby, a nelze ho podle něj považovat za přísný.