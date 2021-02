Aby nemuseli propouštět zaměstnance, lidi se zdravotním postižením, provozovatelé bunkru 10-Z pod Špilberkem museli vyhlásit veřejnou sbírku. „Z Antivirusu čerpat nemůžeme. Když jsme požádali o dotace z programu COVID – kultura 2, ministerstvo nám sdělilo, že atomový kryt ani výstava v něm, kterou znají všichni Brňané, není oprávněný žadatel. Do první výzvy jsme se ani nehlásili, podmínky tam byly nastavené tak, že to nemělo smysl. Zvládneme ještě pár měsíců, ale pokud tohle bude trvat déle, nevíme, co bude,“ řekl za bunkr Pavel Paleček.

Přesto, že jej přístup státu zklamal, chce o udržení jedinečné expozice dál bojovat. „Pomoc od státu je nízká, přichází pozdě, nebo vůbec. Oslovili jsme ale přímo ministra kultury, aby se přijel podívat, jak vypadá podnik, který nesplňuje kritéria záchranného programu. Snad bude mít zájem přijet. Také nám pomohlo město Brno, a věříme, že nám ještě pomůže. Staráme se o jeho nemovitosti, které by jinak od něj vyžadovaly investice. Věřím, že to nepoložíme," zachoval si naději Paleček.

Nucené koronavirové uzavření tvrdě dopadlo i na brněnský Letohrádek Mitrovských. „Jsme bez příjmů ze vstupného, svateb, pronájmů. Jako soukromník všechno platím ze svého,“ konstatoval správce Petr Lukas. Podle něj další vývoj závisí na tom, kdy opatření umožní muzeím otevřít.

Rovněž se upíná k rozhodnutí vedení Brna o přerozdělení dotací na kulturu. „Zkoušeli jsme program COVID - nájemné, tam jsme dvakrát uspěli. Ovšem to, co jsme dostali, v zásadě nepokryje nic, co by se týkalo provozu, stačí to jen na základní živobytí. Uvidíme, jestli budeme moct čerpat z programu COVID - kultura," zmínil Lukas.

Svatba jako řemen

O Letohrádek Mitrovských a výstavy přes současnou nepříznivou situaci Brňané nepřijdou, Lukas už má připravený plán výstav na letošní rok. „Pokud budeme moct otevřít už v březnu nebo v dubnu, stihneme všechny naplánované. Pokud až v květnu, jednu budeme muset odložit," zmínil.

Mezi plánovanými výstavami je třeba expozice Svatba jako řemen, která představí svatební šaty a hostiny od konce devatenáctého století. Lidé ji měli vidět už loni, tehdy její pořádaní ale znemožnilo právě uzavření muzeí kvůli koronaviru.

Budoucnost však nikdo z provozovatelů nevidí růžově. „Nynější nucené uzavření muzeí se nás naštěstí netýká, protože v zimě pravidelně míváme výstavní pauzu. Ale loni nám opatření ubrala čas, kdy jsme chtěli mít otevřeno. Co se týče letoška, vůbec nevíme, co bude a kdy bude. Podle toho, jak se teď situace zhoršuje, nevěřím, že otevřeme v dubnu, kdy to plánujeme. Ale stále doufám,“ řekl majitel Retro muzea na statku Lukáš Fajtl.

Přesto pokračuje v přípravách novinek pro návštěvníky. Rozšiřuje třeba sbírku veteránů a chystá otevření sekce muzea, ve které lidé najdou retro kočárky a hračky.