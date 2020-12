V klasikovi hledá na své chalupě inspiraci pro texty a básně „Korona mě deptá, jsem zvyklý koncertovat i patnáctkrát do měsíce, ale teď je ticho, nic se neděje. Tak nic nedělám, jen si na chalupě čtu. Mám rád historii faktu a teď jsem se začetl do povídek Karla Čapka. Jediné co nemusím, tak je scifi,“ přiblížil Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka.

Začátkem března ještě hrál v nově založeném klubu Čechů a Slováků ve Vietnamu v Saigonu na zahajovacím večeru. Podle organizátorů tak zvítězil nad uvažovanými Olympiky, Karlem Gottem a Helenou Vondráčkovou. „Olympiků je moc a vládní speciál by je nyní asi nedopravil. Pozvání Karla Gotta vyřešila sama příroda a manželovi Heleny Vondráčkové by se určitě nelíbil honorář vyplacený ve vietnamských doncích,“ uváděl Záviše s nadsázkou moderátor.

Pozvání Záviše překvapilo. „Jsem poprvé v Asii a dost mě překvapilo, že si v takových končinách vzpomněli na starého kokota,“ sekundoval.

Hudebníci ho zařazují do žánru zvaného pornofolk. Jeho příznivci oceňují osobitý projev, v němž často naráží na neduhy společnosti. Sprostá slova podle něj nepoužívá sám. „Jen se vyjadřuji bez přetvářky. Takhle se normálně mluví, prostě co na srdci, to na jazyku. To je jednoduchý. Tak, jak se mluví, tak jak se žije, tak to píšu. Lidi to baví, rádi se zasmějí a dělá to radost pak i mně,“ má jasno.

Hrci Prci

Hraní mezi lidmi mu chybí. „Nehledě na finance, problémy má ale teď asi každý, nemá cenu si stěžovat. Alespoň jsem se dokopal k dokončení CD a knížky básní. Chystám také vydání dosud nepublikovaných textů písní,“ nezahálí.

Nové cédéčko s typicky závišovskými skladbami pojmenoval Hrci Prci a přebal nakreslila malířka Kristýna Šillerová. V knížce s názvem Pralinky z mašinky zase baví své příznivce krátkými básničkami, které ilustroval Štěpán Málek. K dostání jsou na e-shopu na webu Záviše www.starykokot.cz.

Doufá, že opatření kvůli viru brzy pominou a už plánuje koncerty na léto. „Nouze o pozvánky není, ani nestačím požadavky plnit. Mám hrát na festivalech, benátských nocích a podobně. Jen aby už to bylo za náma a mohli jsme na ty koncerty zase chodit,“ přeje si čtyřiašedesátiletý písničkář Záviš, který si cení toho, že se dnes může vyjádřit každý tak, jak chce. Využívá toho naplno, po svém.