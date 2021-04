„Loni jsme ale měli velké štěstí, protože jsme stihli uvedení čtyř z našich pěti premiér. Zvládli jsme v září úspěšně první ročník Rousínovského divadelního festivalu. Od listopadu jsme pak měli zkouškovou přestávku,“ připomíná Kříž. Od pátku přitom navazuje online zkouškami. „Letošní premiéry a nový ročník festivalu se totiž už blíží,“ vysvětluje.

Uplynulé měsíce zůstal s ansámblem alespoň aktivní na sociálních sítích i webových stránkách. „Připravili jsme videoklipy například ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Koncem prosince jsme dále uspořádali ve spolupráci s místní farností Vánoční online koncert z rousínovského kostela, který sledovala zhruba tisícovka diváků," bilancuje.

V době lockdownu využili členové souboru čas na dlouho odkládanou restrukturalizaci, úpravu archivu a foto i video materiálů. „Tím, že se nám téměř všechny plánované premiéry podařilo i v covid roce odehrát, nemuseli jsme řešit přecházení na online přenos,“ zdůrazňuje Kříž.

Sedmdesát členů

Dobře si přitom vzpomíná, jak před sedmnácti lety zakládal uskupení s dalšími devíti zájemci. V současné době už registruje sedmdesát aktivních členů, se kterými uvádí pět premiér v jediné sezoně. „Přistoupili jsme nově k rozdělení do třech ansámblů pro děti od osmi do čtrnácti let, pro mládež do osmnácti a pro dospělé od osmnácti výše. Dříve jsme zkoušeli ve třídách základní a základní umělecké školy. Dnes ale máme díky vedení města již pátým rokem vlastní zkušebnu i sklad techniky a kostýmů,“ porovnává vedoucí souboru.

Kromě herců se na přípravě podílí také výtvarníci kostýmů a scény. „Co se však nezměnilo, je pohodová rodinná atmosféra souboru. Za to jsem moc rád,“ uznává.

Za normálních okolností počítá s pravidelnými hereckými zkouškami každý týden. „Je to něco na způsob hereckých hodin. Na premiéru pak účinkující zkouší v klasickém režimu šesti týdnů a generálkového týdnu. Soubor jsem již od začátků nekoncipoval jako amatérský a ochotnický, na druhou stranu nejsme ani profesionálním tělesem,“ připouští Kříž, podle kterého je obtížné uskupení zařadit do jakékoliv kategorie.

Všichni účinkující herci získávají postupnou hereckou, pěveckou i pohybovou průpravu. „Co vše se přitom naučí, je na jejich píli. Podle toho také dostávají herecké úkoly. Někteří od nás přechází na střední a vysoké umělecké školy nebo i do zcela profesionálního provozu. Každý nový člen je na začátku seznámen se spoustou povinností, které svým vstupem do souboru přijímá a které mu budou běžný život komplikovat,“ poznamenává režisér s úsměvem.

Pro něj to je radost. Cení si zvláště toho, že v době internetu se vše dá domluvit a lehce organizovat. Přijetím nových členů se pak zabývá každý rok. „Většinou vybereme asi pět nových adeptů. V letošní sezoně to záměrně vynecháváme, protože musíme v té následující odehrát posunuté premiéry. Chystáme ale úplně nový ansámbl,“ slibuje Kříž.

Rousínovský divadelní festival

Za největší úspěch považuje vydařený první ročník Rousínovského divadelního festivalu na jehož přípravě se loni podílel. „Užili si ho jak účinkující, tak diváci a podařilo se vytvořit krásnou divadelní rodinnou atmosféru. Festival je zároveň novou etapou divadelního počínání v Rousínově, kterou bude mít na svých bedrech především vedoucí projektu pan Filip Kolmačka. Pevně věřím, že s přibývajícími ročníky se Rousínovský divadelní a folklorní festival stane krásným místem setkávání diváků nejen z okresu Vyškov, ale i celého Jihomoravského kraje,“ prohlašuje vedoucí souboru.

Oblíbený repertoár Rousínovských se skládá výhradně z autorské tvorby v oboru muzikál a činohra. Převažují komické hry. „V červnu to bude westernový muzikál Jedna statečná, který je inspirován příběhy žen na divokém západu v podání D.A.VAcké mládeže. Uvedeme také Tři pověsti v podání nejmladších členů. Dospělí herci se představí v srpnu novým muzikálem Zbojník z Hané a na podzim novým muzikálem Upírka,“ dodává David Kříž.