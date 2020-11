Do brněnských kaváren. Na nizozemský královský dvůr. Do textilních továren Moravského Manchesteru. Ke stolu skladatele Leoše Janáčka. Tam všude zavedou čtenáře knihy psané Jihomoravany nebo o jižní Moravě. Jihomoravské instituce a nakladatelství jich vydaly v posledních měsících množství, hodí se na trávení dní při lockdownu i pod vánoční stromek. Deník Rovnost přináší přehled knižních lahůdek z kraje.

Křest knihy Krvavý Bronx letos v květnu. | Foto: Deník / Attila Racek

Tři novinky s výraznou brněnskou stopou nabízí třeba brněnské nakladatelství Host. „Letos u nás vyšla třeba Šalina do stanice Touha, což je jeden z nejvtipnějších románů, které jsme za poslední dobu vydali. Zapadnout by rozhodně neměla ani poezie, Martin Štér u nás vydal knihu Užitá lyrika, která rovněž zavádí čtenáře do Brna,“ zmínil mluvčí nakladatelství Radek Štěpánek.