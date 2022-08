Zájemci čtou první díl trilogie s podtitulem "Rogenovo oko". „Je zasazený do prostředí města Tir Erath, jehož název pochází z dračího jazyka a znamená Město dobrodruhů. Každá zdejší čtvrť má svou charakteristickou atmosféru, ať už se vydáte do křivolakých uliček plných chrličů, chimér a studentských spolků, nebo si úspěšně poradíte s hlavolamovým zámkem a projdete do Čarodějova doupěte na partičku karetní hry s názvem Padouši,“ popisuje spisovatelka svět, který sama buduje.