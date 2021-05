Ve Vážanech se dlouhodobě podílí na práci v rodinné kozí farmě. Fotí sice už od svých studií na vysoké škole, ale součástí jejího profesního života je tato činnost teprve posledních pět let. „Miluji především portrétní fotografii, nejbližší je mi pak osobní portrét. Zachytíte v něm část osobnosti člověka, která promlouvá za něj a víc není potřeba. Takových fotografií sice není mnoho, zato se k nim stále vracíte,“ vypráví.

Časová a technická náročnost je podle ní různá. „Hodně záleží na tom, co, koho a kde fotíte, případně jaký očekáváte výsledek. Řešíte prvotní představu o fotografii, tomu přizpůsobujete světlo, lokaci a navíc si potřebujete vybudovat s fotografovaným určitý vztah. Musíte ho třeba nechat, aby si zvykl na tak neobvyklou situaci, jako je pobíhající člověk s fotoaparátem kolem něj. Pravda je, sama až tak moc neběhám,“ říká Jarošová.

To všechno zabírá pochopitelně čas podobně jako následné postprodukce. „Takže stručně řečeno, můžete mít focení trvající od pár desítek minut až po celodenní. Vybavení by mělo odpovídat účelu, pro který ho máte. Patří do něj jeden fotoaparát až dva od vám sympatické značky, k tomu pár kompatibilních objektivů, nástroje a kosmetiku k jejich čištění. Dále to jsou brašna na jejich přenášení, odrazky, počítačová technika, software a samozřejmě pro ateliérové osvětlení pár blesků a nějaké fotopozadí k tomu,“ vyjmenovává fotografka, která sama upřednostňuje zrcadlovku.

Připouští, že u vybavení je těžké držet se na uzdě. „Měla jsem období, kdy jsem pročítala veškeré recenze, srovnávala značky a obrazové výsledky, než mi došlo, že všechno rozhodně nepotřebuji. I tak si občas udělám radost něčím novým,“ uznává.

Rutinní práce mě nebaví

Ze záliby se tak pro ni postupně stalo něco víc. „Začala jsem drahým koníčkem, který se stal trvalou součástí mého života. Jako všude i zde je důležité, abyste dělali to, co vás naplňuje,“ zdůrazňuje Jarošová.

Ráda fotí díky přirozenému světlu. „To mě asi dlouho charakterizovalo, ale rutinní práce mě nebaví. Dlouho jsem se například vyhýbala studiovým bleskům, avšak v posledních měsících všechno měním. Teď mě čeká hlavně práce s barevnými bloky a umělým osvětlením,“ prozrazuje.

I na ni jako fotografku dopadly následky pandemie. „Nechci hovořit o negativech, těch máme každý dost. Pandemie mi naopak umožnila provést hodně změn. I díky naší rodinné kozí farmě jsem měla v zimě čas na sebevzdělávání a vrátila jsem se zpět k portrétům, ke kterým jsem zařadila i produktovou fotografii,“ vzpomíná fotografka na předcházející období.

Po třech letech odkládání si zprovoznila a sestavila web. „Dokonce jsem se naučila od své kamarádky Sabiny Hrabovské, jak ho správně nastavit pro vyhledávače. Myslím si, že to bylo plodné období, i když trochu odlišným způsobem,“ dodává Martina Jarošová z Vážan nad Litavou.