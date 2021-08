Karlovarský festival začal. Zvědavé oči, které jsou jeho letošním vizuálem, se včera rozrostly o stovky těch, kteří zaplnili prostor před Thermalem. Dorazili první hosté, nad říčku Teplá se vrátily filmové bilboardy a do sálů diváci.

Hotel Thermal - 55. ročník filmového festivalu v Karlových Varech. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Kdo nemohl ven, přihlížel alespoň u obrazovek v Thermalu. „Kolik má sebou dětí? Tři, nebo čtyři? A ty jsou z prvního manželství?“ „Co to má za šaty, ježíši!“ Nejlepší je paní Donutilová, ta fakt nestárne,“ komentovaly příjezd hostů barmanky a další ženy z personálu. Běh na dlouhou trať se včera v noci ve Velkém sále Thermalu šťastně uzavřel. A to hned dvojnásob. Svůj těžký závod doběhli jak organizátoři festivalu, kteří po dvou letech a složitých covidových přípravách vrátili přehlídku na kolonádu. Že se to povedlo, dokazovaly radostné oči všech, kteří pod temnou oblohou a kulatým měsícem poslouchali muzikálové písně Jesus Christ Superstar.