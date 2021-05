Kultura na Vyškovsku pomalu ožívá: pořadatelé jsou ale dál v nejistotě

Festival veteránů, přehlídka divadelních souborů nebo koncerty. Kulturní a společenský život lidí na Vyškovsku pomalu ožívá. Tempo ale určují vládní opatření. Vědí to i pořadatelé Veteranfestu, kteří tradičně lákají na poslední červnovou sobotu do Slavkova majitele historických vozidel z celé republiky. „Je to pro nás klíčová událost s dvacetiletou tradicí. Čeká nás těžké rozhodování o posunu termínu na září v době, kde se informace mění každým dnem,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí města Veronika Slámová.

Veteranfest 2020 ve Slavkově | Foto: Deník/Pavel Podešva

Už na konec května připadají tradiční Dny Slavkova s prezentací místních spolků, škol a dětských skupin. „Nyní víme, že tradiční pojetí je nereálné. Pochopitelně se nemohou na akci připravit. Dalšímu rozvolnění se ale rychle přizpůsobíme. Doufáme, že návštěvníci vnímají alespoň snahu je vtáhnout do čehokoli, co je aktuálně možné,“ ujistila Slámová. Zdůraznila přitom nutnost přizpůsobení se daným omezením, které nelze spolehlivě předjímat. „Pokud bude možné přidat k jarmarku dětské atrakce a program, oslavíme Den dětí. Jestli nám umožní kulturní program pod širým nebem za jakýchkoli podmínek, třeba v podobě testování, pozveme kapelu a uspořádáme koncert… V červnu bude již také dokončená revitalizace parku včetně veřejného osvětlení, tak bychom při této příležitosti rádi představili i tuto novinku a ukázali návštěvníkům krásu rozsvíceného parku s kulisou nasvětleného zámku,“ vyprávěla slavkovská mluvčí. Důchodkyni ve Slavkově překvapil v kurníku mezi slepicemi metrový had Přečíst článek › Obtíže potvrdili také na Zámku Slavkov. „Skutečně je velmi komplikované cokoliv v letošní sezóně plánovat. Naše kalendárium je plné akcí. Za jiných okolností bychom zde už nyní hostili každý týden nějakou významnou událost, ať už hudební festival, divadelní představení či sraz veteránů. Nejedná se jen o akce, které pořádáme my, ale také o četné pronájmy,“ vysvětlila ředitelka zámku Eva Oubělická. Podle ní chybí jednoznačné a jasné podmínky. „Nemáme ale bohužel stále žádné informace, které by nám pomohly v rozhodování. Snažíme se komunikovat s ministerstvy a hygienickou stanicí a apelujeme na sdělení jakýchkoliv výhledů či návrhů pravidel, která by pomohla všem v rozhodování. Zatím jsme však stále v nejistotě, což je samozřejmě velmi nemilé, protože příprava větších akcí vyžaduje několik měsíců práce, ale také nemalé náklady,“ pokračovala Oubělická. Centrum ve Vyškově má za sebou zkušební provoz. Očkují 360 lidí denně Přečíst článek › Uváděné akce tedy zůstávají s řadou otazníků. „Mrzí nás i to, že nemůžeme našim návštěvníkům ani partnerům sdělit více informací, věříme však v jejich trpělivost a vstřícnost. Každou změnu avizujeme ihned na našich webových stránkách a stále pracujeme na tom, abychom mohli co nejdříve uvítat návštěvníky v našem areálu. V našem kalendáriu pro letošní rok ale stále figuruje sraz veteránů Veteranfest, Festival živých soch, Letní scéna Divadla Bolka Polívky, Čokofest a spousta dalších krásných událostí,“ dodala Oubělická. Rousínovský divadelní festival Spíše optimisté jsou organizátoři druhého ročníku Rousínovského divadelního festivalu, který směřují na srpen. „Pevně věříme, že nás při festivalovém týdnu doprovodí hezké počasí a všechny akce se tak uskuteční pod širým nebem v rousínovských parcích,“ zdůraznil umělecký vedoucí DAVA Rousínov David Kříž. Budoucnost kultury pro letošní rok řeší ale také lidé na vesnicích. „Koncem června u nás máme hody včetně zábavy a posezení s kapelou. Naše obec v posledních letech žila kulturou intenzivněji, takže s akcemi počítáme. Záleží však na tom, co nám v danou dobu stát dovolí,“ potvrdil starosta Hlubočan Antonín Kopřiva. Památky i napoleonská historie. Podívejte se s námi do Holubic Přečíst článek › Současná opatření zatím pořádání akcí v podstatě v nejbližší době znemožňují s výjimkou trhů. „Stroj na kulturu tedy rozjíždíme přesně v tempu vládních opatření. Již dva po vyhlášení částečných uvolnění jsme reagovali uspořádáním farmářských trhů, které jsou teď jedinou „společenskou“ událostí, kterou můžeme organizovat. Podobně tedy plánujeme kalendář dál, takže již patnáctého května pořádáme další farmářské trhy. S následujícími počítáme i o čtrnáct dní později v termínu Dnů Slavkova,“ dodala mluvčí Slavkova Slámová.