Kultura ve Slavkově? Sraz veteránů i čokoládový festival

Festival veteránů, koncerty nebo divadelní představení. Kulturní a společenský život ožívá také ve Slavkově u Brna. Tempo ale určují vládní opatření. Vědí to i pořadatelé Veteranfestu, kteří tradičně každý rok lákají do města majitele historických vozidel z celé republiky. Termín posunuli z června až na čtvrtého září. „Je to pro nás klíčová událost s dvacetiletou tradicí,“ potvrdila mluvčí města Veronika Slámová.

Veteranfest ve Slavkově. | Foto: Deník/Petr Koudelka

Ve slunečném počasí do zámeckého areálu dorazily minulý rok tisíce lidí. Pořadatelé registrovali na akci celkem devět set aut a vydařilo se také počasí. I tehdy přitom dlouho nebylo jisté, jestli se festival uskuteční. Stejně jako loni se mohou zájemci ve Slavkově těšit na další atraktivní program. Na nádvoří Zámku Slavkov znovu vystoupí populární Bolek Polívka i další herci z jeho divadla. Od dvanáctého do patnáctého července se vrací s letní scénou. Objeví také například Pavel Liška, Simona Stašová, Monika Absolonová, Anna Polívková nebo Filip Blažek. Na budově vlakového nádraží vymění krov i střešní krytinu, podívejte se Přečíst článek › „S nadějí už delší dobu vyhlížíme mírnější podmínky, které by umožnily pořádání představení pod širým nebem. Situace se zatím vyvíjí dobře, tak pevně věříme, že v červenci budeme ve Slavkově hrát a moc se těšíme na diváky. Své místo v hledišti si diváci mohou rezervovat už nyní na webových stránkách divadla,“ upozornil za Divadlo Bolka Polívky Michal Adamík. V plánech stále zůstává také Čokofest. Gastronomická akce za obvyklých podmínek zahrnuje prodejní stánky, ochutnávky i vystoupení. „Nadále s ním ve Slavkově počítáme na září. Máme na to tedy ještě spoustu času,“ ujistil pořadatel Chris Delattre. Přiučit se vaření Také loni v září si zájemci mohli na nádvoří zámku koupit bonbony, dortíky, makronky, donuty nebo třeba cupcake. „Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou,“ lákal Delattre. Multifunkční hřiště v Drysicích ocení volejbalisté i nohejbalisté Přečíst článek › Stroj na kulturu rozjíždí Slavkov přesně v tempu vládních opatření. „Například již dva po vyhlášení částečných uvolnění jsme reagovali uspořádáním farmářských trhů, jako první „společenské“ události, kterou jsme mohli organizovat,“ připomněla slavkovská mluvčí Slámová. Přesto Slavkov letos přišel o velkolepé akce, které se většinou přesouvají na léto příštího roku. Promotéři již před několika měsíci oznámili, že v zámeckém parku letos neuvidí show britské topstar jménem Sting. Do příprav se nepouští ani organizátoři TopFestu, Pohádkolandu nebo festivalu živých soch. „Příprava větších akcí totiž vyžaduje několik měsíců práce, ale také nemalé náklady. Při stávajících opatřeních buď nejdou takové akce uspořádat nebo by vyžadovaly komplikace, které se pořadatelům nevyplatí,“ dodala ředitelka Zámku Slavkov Eva Oubělická.