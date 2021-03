Historický seriál slavil zvláště u českých diváků úspěch, premiéru prvního dílu sledovaly dva miliony diváků. Příběh začal v mládí arcivévodkyně, pokračoval nastoupením vladařské cesty a skončil před korunovací Marie Terezie na českou královnu roku 1743. Dosud poslední díl měl premiéru na začátku loňského roku.

Poté se v médiích objevila informace, že další pokračování Česká televize z důvodu chybějících peněz v rozpočtu odložila. Nyní je vše jinak. Štáb a známí herci se vrátí na zámek do Valtic či do areálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. „Na duben a květen je plánováno natáčení dalšího dílu série Marie Terezie v oblasti Lednicko-Valticka," potvrdila Ivana Košuličová z Filmové kanceláře Brno.

Kastelán valtického zámku Richard Svoboda je za to rád i kvůli špatným vyhlídkám minimálně na turistické jaro, a to kvůli pandemii covid-19. „Filmaři by u nás měli točit asi deset dní,“ řekl. Produkce měla podle něj opět zájem zvlášť o prostory takzvaného piano nobile, reprezentativního patra se sály zařízenými v barokním a rokokovém stylu, včetně jídelny či obrazárny. Dle zjištění Deníku má jeden den na scéně být i vyšší počet komparzistů. Casting na jejich obsazení se ve Valticích uskutečnil nedávno.

Režisérem opět Robert Dornhelm

Dle informací Deníku štáb znovu povede zahraniční režisér Robert Dornhelm. Spekuluje se o změnách v obsazení hlavních postav. V roli Marie Terezie se dosud vystřídaly dvě rakouské herečky, manžela císařovny Františka I. Štěpána Lotrinského ztvárnil vždy herec Vojtěch Kotek. Lotrinský vévoda a císař Svaté říše římské však zemřel v šestapadesáti, jeho představiteli je nyní třiatřicet let.

Na minulých dílech se produkčně spojily všechny "rakousko-uherské" televize. Jak nyní sdělil za RTVS Filip Púchovský, tato slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas má zájem podílet se i na plánovaném pokračovaní série. „Momentálně jednáme. Celý projekt je v přípravné fázi a herecké obsazení zatím není známé," uvedl.

Odložené pokračování minisérie se původně mělo zabývat pozdějším obdobím života Marie Terezie včetně finančními potížemi říšské pokladny, jejími známými reformami a hlavně úmrtím milovaného Františka Štěpána. Co z toho tvůrci vměstnají do jednoho zhruba stominutového závěrečného dílu, na to si musíme ještě počkat. Datum premiéry posledního dílu minisérie může ovlivnit situace kolem pandemie.

První dva filmy vznikly v roce 2017 u příležitosti 300. výročí narození Marie Terezie. Na českých obrazovkách se poprvé objevily 1. a 2. ledna 2018 a setkaly se s mimořádným diváckým ohlasem.