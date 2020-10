„I přes nepříznivé okolnosti, které tentokráte zapříčinily, že nebyla uvedena původně zamýšlená hra Dobytí severního pólu, se celé představení neslo v tradičně optimistickém duchu a nezdolné náladě,“ popsala referentka Městského kulturního střediska Vyškov Monika Holzerová.

Herci z legendárního divadla se domů nevraceli s prázdnou. „Na závěr představení totiž vzdalo město Vyškov hold jejich dlouholetému dílu v podobě předání čtyř ztracených čepic ze hry Ztráta třídní knihy, která měla premiéru před padesáti třemi lety. Vyškov se tak dostal do povědomí všech odborníků na dílo Járy Cimrmana,“ dodala Holzerová.

Diváci v Besedním domě byli nadšení. „Byl to zážitek! Jen z poslední řady bylo špatně slyšet, což je velká škoda, unikly tak některé pointy. Pro příště by stálo za to přehodnotit, jestli nenechat diváky jen ve Velkém sále a nebo aspoň trochu ozvučit,“ komentovala na sociálních sítích Lucie Jurůjová z Brna.