Herečka Lucie Hrochová před nedávnem dopsala knihu. Nyní na její vydání získává peníze. Psaním zaplnila množství času, které nyní má. Hrát totiž nemůže. „Je to nyní náročné, že hrát se nedá. Uvažovala jsem už i o rekvalifikaci, ty myšlenky tady jsou, ale zatím věřím, že situaci uklidní očkování a snad se bude hodně hrát v létě. Ještě to nevzdávám,“ řekla herečka na volné noze, kterou lidé mohou vídat třeba v brněnském BuranTeatru.

Situace brněnských divadel a umělců je však nadále neutěšená. Zatímco na podzim se upínali k lednu, jako možnému termínu opětovného uvítání diváků v sálech, nyní už je jasné, že oživení divadelních scén ještě potrvá. A už nyní je jasné, že až se hrát začne, Brňané uvidí méně premiér. Divadla totiž svým uzavřením přicházejí o množství peněz, nutných na přípravu nových inscenací.

O třetinu méně nových inscenací vznikne v Národním divadle Brno. "Škrtáme téměř všechny premiéry, které jsme měli plánované na podzim letošního roku. Přesuneme tam projekty z loňského roku a z letošního jara. Některé tituly přesouvám ještě dále a nahrazujeme je produkčně méně náročnějšími inscenacemi. Celkově se dá říct, že snížíme produkci nových titulů o třetinu," poznamenal ředitel divadla Martin Glaser.

Kvůli menším peněžním prostředkům budou zástupci divadla redukovat také program květnového festivalu Divadelní svět. "Ceny vstupenek ale zvedat nechceme. Obáváme se, že řada diváků bude mít nyní naopak hlouběji do kapsy," doplnil Glaser.

Aby ušetřili, i v brněnském městském divadle odkládají tvorbu nových představení. „Nemá smysl vyrábět nová představení takzvaně do šuplíku. Přesunujeme proto procesy zkoušení nových produkcí,“ uvedl ředitel divadla Stanislav Moša. Premiéry plánované na loňský podzim zatím čekají, až se lidé do divadla vrátí.

V divadle Husa na Provázku zrušili plánovanou premiéru inscenace Proč se dítě vaří v kaši. Zkoušet a plánovat představení ale nepřestávají. "Přesunuli jsme jej do sezony 2021/22. Bude ho zkoušet slovenský režisér Ondrej Spišák, takže čekáme především na vhodnou dobu, kdy u nás bude moci pracovat. Tituly této sezony zkoušíme, ovšem bez premiér. Momentálně máme takto hotovou inscenaci Raději zešílet v divočině v režii naší umělecké šéfky Anny Davidové a teď u nás svou inscenaci Čerwuiš zkouší režisér David Jařab. Tam by mělo být hotovo 20. února. V březnu u nás také podle plánu začne zkoušet režisérské duo Petr Erbes a Boris Jedinák," prozradila mluvčí divadla Alžběta Nagyová.

Jak dodala, všichni divadelníci se už těší na diváky. "Rádi bychom hráli co nejdříve, klidně i pro snížené počty diváků," dodala Nagyová.

I brněnské divadlo Bolka Polívky plánuje premiéry nadále. "Obecně nevnímáme jako dobrý krok výrazné omezování v oblasti naplnění plánu našich uměleckých aktivit, protože jsou naší hlavní činností, nezbytnou pro zabezpečení naší obživy. Pro rok 2021 plánujeme divadelní novinky, zejména v jeho druhé polovině," uvedla ředitelka Kateřina Komárková.

Nová představení plánuje i nezávislá scéna, třeba v divadle BuranTeatr doufají, že hrát se začne alespoň v dubnu. A také vyhlížejí netrpělivě léto. „Upínáme se na léto, kdy plánujeme letní scénu, která by nám měla pomoct,“ nastínil ředitel Juraj Augustín.

V loňském roce, který poznamenal koronavirus, bylo léto pro brněnskou divadelní scénu úspěšné. Národní divadlo Brno oproti zvyklostem, kdy jsou v létě divadelní prázdniny, nabízelo odložená představení z jara, Divadlo Bolka Polívky i Městské divadlo Brno nabídly letní scény a hrálo se i na dvoře Husy na provázku. Všichni zmínění letní scény plánují i v roce 2021.

Nejen umělci netrpělivě vyhlížejí návrat do normálu. Do divadla chodila dříve pravidelně studentka Barbora Šíblová, na muzikály i na činohry. „Teď už to bude skoro rok, co čekám, až se budu moct zase usadit v hledišti a zaposlouchat se do hry orchestru, zpěvu herců, zadívat se na nesmírně šikovné tanečníky nebo se zasmát při dobré komedii. Situaci kolem chápu, ale je důležité, aby divadel i kultury obecně mohl dál fungovat. Nejenom, že lidé kulturu potřebují, ale zaměstnanci v kultuře potřebují mít pro koho tvořit a pracovat," řekla studentka.