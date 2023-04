Víno, burčák, královský průvod, ale také hvězdné hudební kapely versus folkloristé. Návštěvníci Pálavského vinobraní v Mikulově se mohou těšit například na kapely Jelen, No Name, Slzu, Čechomor či Eddie Stoilow. Příznivci folkloru a poklidnější hudby zase například na koncert Tomáše Kočka & Orchestr nebo Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Za vstupenky na Pálavské vinobraní si letos návštěvníci připlatí, do konce června je ale mohou koupit za výhodnější cenu.

Pálavské vinobraní v Mikulově 2022. | Foto: Deník/Lukáš Ivánek

Zatímco příznivci Znojemského historického vinobraní na zveřejnění letošního programu ještě čekají, pořadatelé největší vinařské akce v Mikulově s ním vyrukovali v těchto dnech. „V letošním programu jsme se snažili vyhovět ohlasům a požadavkům návštěvníků, které nám předávají. Vybere si každý, ať už se jedná o velký koncertní prostor v amfiteátru nebo na náměstí, kde dostanou přednost folklorní soubory,“ uvedl Dominik Ryšánek z Mikulovské rozvojové, jež vinobraní pořádá.

Předprodej startuje: za vinobraní ve Znojmě a Mikulově si lidé ale připlatí

Pálavské vinobraní se uskuteční na podzim od 8. do 10. září, nejsilnější program bude patřit pátku a sobotě. Vstupenky jsou už v předprodeji. Do konce června si mohou zájemci koupit permanentky za 850 korun, poté za 1000 korun a na místě pak za 1200 korun. K dispozici jsou obvyklé slevy pro důchodce či zdravotně postižené. „Každá vstupenka na vinobraní v sobě zahrnuje i slevu na vstup do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách,“ upozornil Ryšánek. Akci každoročně navštěvuje na 60 tisíc lidí.

Sklář, sochař, virtuos i kardiochirurg

Velký zájem projevují návštěvníci o novinku několika posledních ročníků: panelovou diskusi s odborníky na vinařské téma. „Letos si mohou povídat na zámku například s kardiochirurgem Janem Pirkem o víně a zdraví či sklářem Jiřím Pačinkem na téma víno a sklo. Spojení vína s kamenem přiblíží zase kamenosochař Václav Havlíček, o propojení vína s hudbou povypráví zase klavírní virtuos Ivo Kahánek. Letošní nové téma bude mít podtitul Zlaté české ručičky,“ pozval na sobotní odpoledne do sálu zámku Ryšánek. Diskusí bude provázet sommelier Libor Nazarčuk.

Zájemci o ubytování mohou využít i dvě stanová městečka v blízkosti centra dění. Informace mohou lidé čerpat i z nových webových stránek Pálavského vinobraní, které organizátoři právě spustili. „Jsou přehlednější a modernější, uzpůsobili jsme je četným požadavkům návštěvníků,“ dodal Ryšánek.

Pálavské vinobraní slaví pětasedmdesátiny. V Mikulově zahrají Langerová i Koller

Do Mikulova se i letos chystá Jana Otřísalová. „S partou kamarádů si vždycky užijeme množství skvělých kapel hlavně v amfiteátru a parádní atmosféru s vínem. Permanentky jsme ještě nekoupili, ale teď po zveřejnění programu to nebudeme odkládat, je lákavý,“ má jasno návštěvnice z brněnské části Bystrc.

Ve Znojmě zazpívá Mikolas Josef

Kompletní podrobný program ještě neodtajnili pořadatelé souběžné akce Znojemského historického vinobraní, která se koná ve stejném termínu. „Opět máme našlápnutý program, zatím mohu ale prozradit jen koncert Mikolase Josefa, zpěváka z Eurovision, který se vrací na hudební scénu,“ poodkryl zákulisí příprav Karel Semotam ze Znojemské Besedy, jež akci pořádá. Kompletní program včetně účinkujících zveřejní Znojemští během dubna.

Výhodné permanentky na Znojemské historické vinobraní mohou zájemci koupit jen do konce dubna za 550 korun, poté za 650 a od začátku září už jen za 750 korun. I ve Znojmě mohou uplatňovat obvyklé slevy různé skupiny lidí. Akci každoročně navštěvuje na 80 tisíc lidí.

Pálavské vinobraní v Mikulově 8. až 10. září 2023:

* Předprodej permannentek v síti Ticketstream: 850 Kč do konce června, 1000 Kč do konce srpna, 1200 na místě

* Děti do 12 let a držitelé ZTP zdarma

* Obyvatelé Mikulova permanentka 500 Kč

Znojemské historické vinobraní 8. až 10. září 2023:

* Předprodej permannentek v síti Ticketstream: 550 Kč do konce dubna, 650 Kč do konce srpna, 750 na místě

* Slevy pro seniory, ZTP, studenty, děti do 15 let zdarma

* Obyvatelé v centru mají vstup zdarma