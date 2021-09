Pochází přitom z hudebně založené rodiny. Jeho děda měl v rodných Nesovicích kapelu, zatímco prastrýc byl dokonce hudebním skladatelem. Strýcové pak hráli na saxofon. Vlacha přitáhlo divadlo relativně pozdě jako čtyřicátníka.

„Znamená to pro mě velký koníček. V době, kdy jsem měl kvůli osobním problémům nervy na dranc, mi to také umožnilo, abych se na dvě až tři hodiny stal někým jiným. Vypnul jsem se ze všech domácích starostí, bývala to pro mě taková očista osobnosti,“ prozrazuje.

O režírování sám zájem zpočátku neměl. „Nehrnul se do toho ale nikdo, takže jsem s tím začal já. Bylo to dost náročné, vzpomínám si třeba na režii operety Orfeus v podsvětí. Znamenalo to tehdy práci s třiceti lidmi i s živou hudbou. Dodnes se mnozí ptají, jak jsme to zvládli, ale sám to nechápu,“ směje se divadelník.

Dnes na režii oproti herectví oceňuje především to, že se nemusí učit text, ale zdůrazňuje také časovou náročnost. Spočívá ve třiceti až čtyřiceti zkouškách po třech až čtyřech hodinách. „Pokud člověk navíc režíruje, tak to je jednou tolik, protože řešíte navíc věci s kulisáky a spoustou dalších lidí. Pro režiséra to všechno znamená klidně čtyři sta až pět set hodin času. Dřív jsem přitom dělal skoro všechno, zatímco se práce postupně aspoň z části rozčlenila,“ vysvětluje.

Už od první vlny pandemie má aktuálně rozpracovanou hru od argentinského autora. „Druhou vlnu zkoušek přerušil pro změnu další nástup covidu a nyní to celé dávám dohromady jen s obtížemi. Třeba se to ještě povede,“ doufá režisér.

Sám si přitom všímá rozdílů mezi novou generací nadšenců, co se ve Vyškově věnují divadlu. „Mladí se snaží skrz divadlo sdělit lidstvu, že je život problematický a rozervaný. My starší jsme si to ale už prožili a máme raději komedie, což je poznat i na návštěvnosti,“ komentuje.

Zůstává přitom v kontaktu s bývalými kolegy mezi které patří třeba Petra Lorenzová, která působí v Brně. Takových příkladů je ale celá řada. Průprava z Vyškova pro ně byla užitečná. „Bývaly doby, kdy jsme dělali čtyři představení za rok. Operety měly šest až osm repríz a pokračovaly tak dokonce i po roce, protože zájem diváků neupadal,“ zdůrazňuje Vlach.

Trend spolupráce amatérských divadel s profesionály, který proniká i do Vyškova, podle svých slov ale nevítá. „Dřív jsme byli hlavně jedna parta. Nevadilo nám, že někdo neumí tak dobře hrát. Dostal menší roli, ale zase třeba pomohl s kulisami. Tohle kouzlo se z toho dnes už vytrácí,“ říká Vlach.

Nerad vidí také další aktuální trendy jako třeba moderní předělávky klasických her. Režiséři se s nimi totiž podle něj pouze schovávají za titul, aby nalákali diváky. Ve složení Hané je aktuálně nejstarší, pamatuje i doby jeho těžké krize.

„Asi pět let se vůbec nehrálo a divadlo se postupně obnovovalo a vracel se také zájem lidí. Spočítal jsem, že za těch třicet let se mnou v nějaké formě na divadle spolupracovalo asi tisíc lidí. Nyní je ale hlavně na mladých, kterým směrem Hannou posunou,“ poznamenává Vlach.

Jeho život však v minulosti naplňoval i sport, věnoval se na vysoké úrovni volejbalu. „Nastoupil jsem na vojenskou školu, a původně mě chtěli poslat házet kladivem. Dřinu v atletice jsem nesnášel, ale naštěstí si mě kamarád stáhl k volejbalu. Neměl jsem na něj žádnou pořádnou výšku, ale s týmem jsem hrál první slovenskou ligu,“ říká.

Hrál také doma v Nesovicích, kde se podílel také na tréningu dívčího týmu. „Bylo to náročné. Třikrát denně trénink, dvojzápasy, shánění peněz a podobně. Postupně jsem na to skončil sám a už jsem nemohl pokračovat dál. Některé holky, se kterými jsem tehdy pracoval, ale dnes trénují ve Vyškově. Smysl to tedy mělo,“ věří.

Ve svém volném čase dnes hodně čte a dává dohromady různé sbírky. Zahrnují asi dvanáct alb známek, odznaky nebo staré peníze. Doufá, že si na jejich utřídění nyní čas už najde. Pravidelně hraje s přáteli kulečník, ten pro něj však byl vždy pouze zálibou. Čtyř až pětihodinové tréning denně ho nelákal. Jeho děti přitom v jeho šlépějích do divadla nezamířili. „Moje desetiletá vnučka by ale chtěla. Uvidíme tedy, jestli jí to vydrží,“ dodává František Vlach.