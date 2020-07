Již padesát let vystupují děti z Vyškovska v Dětském folklórním souboru Klebetníček. Byl založen v roce 1970 ve Vyškově a jeho zřizovatelem je nyní Městské kulturní středisko. Z folklóru vychází podle jeho organizační vedoucí Aleny Štěrbové i jeho nezvyklý název. „Klebetník je totiž taška k ženskému kroji a protože jsme malý soubor, říkáme si Klebetníček,“ vysvětluje.

Dětský folklorní soubor Klebetníček. | Foto: Archiv města Vyškov

Jeho členy jsou děti od tří do patnácti let. „Seznamují se s říkadly, písněmi, tanci, tanečními hrami, zvyky a obyčeji Vyškovska a celé Hané. Učíme děti poznávat to, s čím žily a z čeho se radovaly, děti předešlých generací v našem regionu. Učíme je poznávat lidové tradice a výroční zvyky,“ popisuje Štěrbová.