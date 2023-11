/VIDEO/ Do atmosféry roku 1805 se prvního a druhého prosince vrátí návštěvníci ve Slavkově u Brna. Město ovládnou vzpomínkové akce při příležitosti dvou set osmnácti let od slavné bitvy tří císařů. Připravený bude pestrý program tvořený historickými nadšenci z Česka i dalších evropských zemí.

Podívejte se, jak vypadaly vzpomínkové akce ve Slavkově minulý rok. | Video: Deník/Jakub Dostál

V pátek prvního prosince připomenou zásadní události, jež se odehrály přímo na zámku Austerlitz. „Francouzského velvyslance, který se sešel v předvečer krvavého střetu s nejmocnějšími muži staré Evropy, ztvární herec Václav Vydra. Ten se po příjezdu na zámecké nádvoří přesune do Historického sálu, kde se zúčastní empírového bálu. Unikátní pohled na oživený noční zámek se návštěvníkům naskytne i v dalších sálech a saloncích,“ přiblížila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Do slavné minulosti přesunou památku kostýmovaní účastníci. „Jakkoli je program připomínající události Napoleonova triumfu divácky atraktivní, nesmíme zapomínat na to, proč naše město, kraj a uniformovaní účastníci vynakládají tolik úsilí k jejich uskutečnění. Na pozadí dobové atmosféry je stále vzpomínka na desetitisíce padlých a zmrzačených mužů, zbídačené obyvatelstvo a mnohaletou chudobu. A tento obraz musíme mít stále před očima, když nás bude někdo přesvědčovat o výhodách rozdělené Evropy,“ uvedl slavkovský starosta Michal Boudný.

V sobotu druhého prosince zaplní centrum města adventní jarmark se stovkami prodejců. Pořadatelé chystají historický program, vojenská ležení, bitevní ukázky, bubenická vystoupení nebo jízdu koňským povozem. Návštěvníci se také zapojí do hry, při které poznají historické památky města.

Celodenní program vyvrcholí při dvacáté hodině v zámeckém parku nástupem vojsk všech zúčastněných armád. „Součástí bude unikátní multimediální ztvárnění okamžiků bitvy u Slavkova s pyrotechnickými efekty. Noční podívaná bude zakončená ohňostrojem věnovanému nedávno zesnulému Ivanu Martinkovi. Ohňostrůjci, který spoluzakládal mezinárodní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis a byl dlouholetým tvůrcem i ve Slavkově u Brna,“ doplnila Slámová.

Pro přepravu mezi Slavkovem u Brna a Rohlenkou, kde se druhého prosince ve dvě odpoledne odehraje rekonstrukce samotné bitvy, budou v době od přibližně 11:20 do 13:20 zavedeny mimořádné spoje linky 601 v intervalu dvaceti až třiceti minut z autobusového nádraží. V opačném směru pak budou z Rohlenky do Slavkova vedeny mimořádné spoje linky 601 v době od 15:00 do 16:20 v intervalu dvaceti minut. Na lince platí běžný tarif, jízdné činí třiatřicet korun.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

PROGRAM VE SLAVKOVĚ U BRNA PÁTEK 1. 12. 19.00: Příjezd císařů. Setkání s francouzským velvyslancem. 19.45 Noční život na zámku a empírový ples. SOBOTA 2. 12. 9.00–20.00: Předvánoční jarmark v historickém centru města a na nádvoří zámku 10.00: Zahájení s nástupem vojáků u radnice 11.00–17.00: „Tenkrát ve Slavkově 1805“ ◆ historický program ◆ vystoupení bubeníků ◆ šermířské souboje ◆ ukázka výstroje a výzbroje armád ◆ vojenské ležení v parku Palackého náměstí, zámecký park 13.00: Jezdecký turnaj v zámeckém parku 17.30: Slavnostní ocenění zakladatelům tradic vzpomínkových akcí Historický sál zámku 19.45: Defilé vojáků Palackého náměstí, zámecký park 20.00: SLAVKOV 1805 - Multimediální ztvárnění okamžiků Bitvy tří císařů, zhňostroj Theatrum Pyroboli, zámecký park (spodní část)

Zdroj: policie