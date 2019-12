Tradiční české koledy zní o Vánocích vždy i u Junáka doma. „U nás se vždy zpívaly koledy. Když strojíme stromeček, občas pustím i zahraniční vánoční písně, třeba Lennona, ale s vnoučaty pak zpíváme pouze klasické české koledy,“ říká umělec.

Výzva zpěvákům koled



Středa 11. prosince je dnem tradiční akce Česko zpívá koledy, kterou pořádá náš Deník. S ohledem na úterní tragédii v Ostravě chceme vyzvat všechny z vás, kteří si s námi přijdete zazpívat koledy, abyste spolu s námi aspoň okamžikem ticha uctili památku obětí v ostravské nemocnici. Připojte se k nám a pošleme před samotným zpíváním tichou podporu všem, kterých se dotkla tragédie v Moravskoslezském kraji.



Přijďte si s námi zazpívat v šest hodin večer Nesem vám noviny a dalších pět tradičních vánočních písní na brněnské náměstí Svobody či na některé z dalších devadesáti míst na jihu Moravy.

Mezi Junákovy oblíbené patří skladby Zpívala synu matička či Pásli ovce valaši. „Koledy vždy zpívala moje maminka, a všechno nás naučila,“ vzpomíná herec.

Vánoce jsou pro něj nejkrásnější svátky v roce. „Jednou jedinkrát jsem Vánoce trávil se ženou v Dubaji, a už nikdy více. Na Vánoce se vždy těším a mám je rád, takže i když tady máme bláto, užívám si je. Jdu, koupím kapra, navštívím vánoční trhy, které jsou v Brně nádherné, dám si Turbomošt nebo jiný mošt, Vánoce jsou zkrátka jedny z nej svátků,“ tvrdí Junák.

Svátky si užívá zejména díky magické atmosféře. „Vždy jsem miloval, když jsem v uvozovkách podváděl svoji dceru, když jsem ji udržoval v tom, že dárky naděluje Ježíšek. Různě jsem natahoval nitky, silony po bytě, abych mohl zazvonit na zvoneček, a víra v Ježíška jí vydržela opravdu dlouho. Teď si to užívám s vnoučaty,“ směje se známý herec.

Jeho vnoučatům je nyní devět let. „Dnešní děti jsou velmi odvážné, ale přesto, když se u nás v obýváku rozsvítí stromek a zazvoní zvonek, oni tam běží, nerozhodně zůstanou stát u dvoukřídlých dveří a prosí mě, abych vešel s nimi. Zdá se mi, že se trochu bojí a v koutku duše si asi stále říkají, no co když ten Ježíšek přece jen je. A tohle jejich očekávání a překvapení miluji,“ říká Junák.

Kde si lidé ve středu od 18.00 zazpívají:

Bučovice, Hlubočany, Hrušky, Krásensko, Křenovice, Křižanovice, Letonice, Lysovice, Malínky, Milonice, Prusy-Boškůvky, Rousínov, Šaratice, Uhřice, Vážany, Vážany nad Litavou, Vyškov, vyškovská místní část Rychtářov