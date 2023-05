Nepočítal jsem to, ale třeba v saxofonech máme nejstaršího hráče, kterému je kolem padesáti let a doplňují ho kluci ve věku od devatenácti do třiceti. V trombonech je trochu starší osazenstvo, protože k nim nováčky sháníme jen obtížně. Jsou tam dva zakládající členové, kteří mají už přes sedmdesát let. Třeba u trumpet ale máme průměrný věk zhruba kolem třiceti. Podařilo se nám těleso výrazně omladit.

Už jako dítě jsem jeho koncerty navštěvoval s rodiči. Jako hráč jsem u Bigbandu od roku 2018, kdy jsme se potkali s bývalým vedoucím Jaroslavem Novákem. Slovo dalo slovo a působil jsem jako klavírista. Po Jarkově předloňské smrti to vypadalo, že se Bigband úplně položí, protože nikdo neměl vůli ani čas ho zvednout. Říkal jsem si, že by to byla škoda a soubor za to stojí. Dal jsem se do veškeré práce a papírování, aby uskupení přetrvalo. Změnili jsme tehdy i název na současný Vyškovský Bigband z.s., a od roku 2021 tak zase fungujeme v plné síle.

Co vás k Vyškovskému Bigbandu přivedlo? Jak jste se dostal do jeho vedení?

Odkud členové jsou?

Jsou nejen z Vyškova ale i z dalších měst a obcí v regionu. Máme také členy z Prostějovska, například náš dirigent Karel Vlach a několik dalších.

Pětadvacátého května vás čeká v Besedním domě výroční koncert. Na co se mohou diváci těšit?

Jen připomenu, že úplně první koncert Bigbandu byl dvanáctého května 1983, datum toho výročního je k tomu tedy velice blízko. Lidé se mohou těšit na širokou škálu skladeb včetně pěveckých čísel. Máme mimo jiné v repertoáru české písně z třicátých let a dál, prostě od českých hitů po celosvětové pecky, které má Bigband sice už v repertoáru, ale dlouho je nehrál. Myslím, že tam bude spousta úžasných skladeb, kde si vybere každý.

Po přestávce s námi vystoupí jako host vokální sextet Za5, se kterým bychom rádi dále spolupracovali na nějakém projektu jako doprovodná kapela. Ve druhé polovině zazpívá i Josef Bouda, který je po celé republice známý se skupinou Karel Gott revival Morava. Máme k tomu udělané aranže, zazpívá Gottovy největší hity. Vystoupí samozřejmě i naši zpěváci Monika Spáčilová a Karel Uhlíř, jenž se k nám opět přidal po delší pauze a ještě Darina Cisse Najbrová, která občas hostuje. Bude toho spousta.

Máte v plánu další vystoupení i do budoucna?

S podporou Městského kulturního střediska chceme v září udělat promenádní koncert na náměstí a pak tradiční vánoční koncert pro Vyškov. Další akce jsou zatím v jednání.

Kde hledáte inspiraci pro nové skladby do repertoáru?

Vyplyne to z programu. Dramaturgii si nejdříve vymýšlím, mám představu, jak má koncert vypadat a potom ještě s dirigentem a trumpetistou vše proberu. Máme velký archiv, do kterého saháme. Orchestrální skladby vybíráme společně, pěvecká čísla si řídí zpěváci. Třeba Darina chtěla zpívat I will always love you od Whitney Houston. Loni jsme to hráli s velkým úspěchem a ona má k tomu ten správný hlas. Nyní jsme to proto zařadili znovu, více méně postupujeme podle aktuálních potřeb.

Který žánr vám je nejbližší?

Osobně jsem asi multižánrový, žádný úplně nepreferuji. Hraji v několika kapelách různých žánrů a vždy se přizpůsobím tomu aktuálnímu, od hard rocku až po vážnou hudbu.

Chcete s Bigbandem do budoucna zkusit něco nového?

Určitě chceme. V současnosti jsme s vystupováním vázaní hlavně na Vyškov. Souvisí to ještě s dopady covidové pandemie, kdy se akce po republice utlumovaly a také narážíme kvůli našemu počtu k limitovaným finančním možnostem některých kulturních center. Chtěli bychom vyrazit do okolí, například Brna, Olomouce či Zlína. Pracujeme na tom a věříme, že se to povede.

V minulosti se vyškovské těleso dostalo i do zahraničí. Při jaké příležitosti?

Myslím, že to bylo Německo a Norsko. Souviselo to s výměnnou akcí mezi spřátelenými městy a orchestry.

Jak často se scházíte na zkoušky?

Jednou týdne a před koncertem, když je potřeba, děláme zdvojenou zkoušku. Více méně se scházíme pravidelně, což dříve nebylo úplně obvyklé. Před akcí se třeba jen měsíc dopředu nazkoušel repertoár. Když ale máme stabilní orchestr, do kterého si nikoho nepůjčujeme, můžeme zkoušet pravidelně a celoročně.

Není složité všechno skloubit dohromady s ohledem na další závazky členů?

Zkoušky mají všichni v diářích. Problém je někdy se sjednocením data koncertů i s ohledem na různá bydliště a jiné hudební aktivity našich hudebníků. Navíc nevím o nikom, kdo by nehrál ještě někde jinde, snad možná kromě členů, kteří jsou už dlouho v důchodu.

Působíte také v dalších hudebních uskupeních? Ve kterých?

Hraji ještě v jedné komerční kapele na svatbách, plesech a podobně. Potom působím v rockové kapele Warning Vision, kde hraji osm let na klávesy. Žánrově to zasahuje i do metalu, takže to je od Bigbandu krok úplně jiným směrem. Kromě toho učím na Základní umělecké škole v Ivanovicích na Hané, tam hraji zase na bicí ve školním orchestru Blue šle band.

Jak funguje vaše práce s dětmi? Jsou tady nějaké trendy?

Hodně se to mění. Za mých mladých let se na škole hráli spíš tradiční klasické skladby, nyní se to uvolnilo i kvůli dostupnosti notového materiálu a úplně odlišné době. Repertoár a možnosti jsou mnohem širší. Není to tedy už tak striktní výuka, pořád to je ale škola, kde se žáci řídí stanovenými pravidly.

Poznáte u žáka talent?

Dá se to poznat, ale já říkám, že talent je pouze třetina z toho všeho, zatímco zbytek je píle. Mám ve škole soustu talentovaných dětí, které si to ale musí stále oddřít. Nepoznáte to tak snadno, když nějaké dítě zazpívá pěknou písničku. Kdo chce něčeho dosáhnout, musí do toho jít na sto procent. Platí to i pro sport a hudba v tom není jiná.

Co vlastně přímo vás přivedlo k hudbě?

Oba rodiče hráli na klavír a já s bratrem jsme tedy nemohli být výjimkou. Ze začátku jsem k tomu byl spíš nucen s velkou nevolí, ale nakonec mě to vzalo a rozhodl jsem se nakonec i nastoupit na konzervatoř. Dělal jsem tam fagot, klavír, na který hraji už od pěti let, a bicí. Preferuji poslední dva jmenované.

Jak je to s podporou Bigbandu?

Obrovskou podporu máme ve vedení města Vyškova, spolupracujeme s Městským kulturním střediskem a v letošním roce se nám podařilo oslovit i několik vyškovských firem. Všem patří veliké poděkování. V neposlední řadě děkujeme i všem, kteří navštěvují naše koncerty, bez vás by to nešlo.