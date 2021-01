Zdroj: osobní archiv

Kurz absolvoval v nepřetržitém režimu od pondělí do neděle s tím, že pouze jeden den o víkendu měl volnější. „Z pohledu sportovce to není samozřejmě ideální, protože spánkový deficit a ne úplně ideální strava člověka do nějaké „slušnější“ formy nedostanou. Absolvovat zde nějaký hodnotnější trénink, na to může člověk hned zapomenout. Na druhou stranu se hodně běhalo, což mi, asi na rozdíl od některých mých spolubojovníků ve zbrani, hodně vyhovovalo,“ vzpomíná.