Vázy, skleničky, misky, dekorace. Odkaz sklářských mistrů, který pro řadu lidí nemá cenu a při vyřizování pozůstalostí často končí v popelnicích. Pro Annu Kaderkovou, která pochází z Velkých Opatovic, naopak poklad do její sbírky skla.Zdroj: Deník / Redakce

Ve sbírce má i rozsáhlý výběr užitkového skla pro domácnosti ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Tedy z doby, kdy se ve velkém začaly u nás stavět panelové domy a byla obrovská poptávka po vybavení domácností. „Lidé si to ještě dobře pamatují. Vše bylo unifikované. Byty i nábytek. To samé platilo také o skleněných výrobcích pro domácnosti. I to má podle mého historickou hodnotu, dnes už máme na výběr ze spousty originálních výrobků. A tím, že se těch obyčejných lidé postupně zbavují, budou za chvíli raritou “ vysvětluje sběratelka.

Vázy, skleničky, misky, dekorace. Odkaz sklářských mistrů, který pro řadu lidí nemá cenu a při vyřizování pozůstalostí často končí v popelnicích. Pro Annu Kaderkovou, která pochází z Velkých Opatovic, naopak poklad do její sbírky skla.Zdroj: Deník / Jan Charvát

V budoucnu chce části své sbírky vystavovat. Sní také o vybudování malého muzea skla. Nové přírůstky shání nejčastěji pomocí internetu. „Samozřejmě budu ráda, když se mi někdo ozve a jakékoliv skleněné předměty nabídne,“ uzavírá.