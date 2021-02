Miloslav Brtníček, ředitel základní školy, dlouholetý fotbalový funkcionářZdroj: Deník / Zdeněk Vlach

Fandové ochotnického divadla ho znají jako herce divadla Haná. Nebojí se ani mikrofonu a nejen v Besedním domě provedl diváky řadou zábavných a jiných pořadů. Vyskoškolsky vystudovaný učitel je ředitelem vyškovské základní školy Na Vyhlídce. Tedy hodně pestrá škála zájmů a činností.

Miloslav Brtníček, ředitel základní školy, dlouholetý fotbalový funkcionářZdroj: Deník / Zdeněk Vlach

FOTBAL … co vám dal a vzal?

„Fotbal je pro mě sportem číslo 1, i když mám rád v podstatě všechny kolektivní sporty a fandím i všem sportovcům, kteří se věnují jakémukoliv druhu sportu. Osobně jsem od žáků hrál aktivně ve Vyškově, na vojně ve Strašicích u Rokycan. Asi od devatenácti let jsem začal s píšťalkou, také následně trénovat mládež a i funkcionařit. Čtyřicet let prožitých víkend co víkend na hřištích, to už je pořádná porce. A mě to stále baví. Fotbal mi dal radost, zkušenosti, spoustu kamarádů a přátel.