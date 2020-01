Cvičení jógy dá tělu i mysli nový rozměr, říká lektorka

Ať už si ale vyberete jakýkoliv typ jógy, měla by to podle lektorky být ta pravá pro vás. „Jóga, která dělá dobře vašemu tělu i mysli a kterou děláte s chutí a radostí. Protože jak se říká, jóga je stejně jen jedna. A až se vás někdo zeptá, jakou jógu děláte, můžete říct: Prostě jógu, která mě baví,“ říká jogínka. Učit bychom se podle jejích slov měli od dětí, které cvičení dětské jógy milují. „Je to pro ně naprosto přirozený pohyb. Na hodinách často žasnu, jaké pozice jsou děti schopné samy vymyslet a s jakou radostí a lehkostí je předvedou,“ dodává lektorka.