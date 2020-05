Povoláním keramička a výtvarnice musí své druhé profesi, či spíše poslání, trenérky mládeže, samozřejmě podřídit i soukromý život. „Jistě, nic není jednoduché. Ale je to takové, jaké si to děláme. Když vás to baví, je to trochu jednodušší. A když to děláte s láskou, a děti to je láska, tak je to nejjednodušší. V kolektivu trenérů jsem nejstarší. S věkem ubývá síla, to známe všichni. Mně tu sílu dávají právě tyto děti, mojí orlíci. Sílu mi ubírá papírová práce kolem, to, když nemůžeme z kapacitních důvodů vzít do Orlíka všechny děti, co chtějí k nám, zajišťování tělocvičen v zimním období, protože nejsou. Možná kdyby rozcvičovací rovinku v parku zastřešili, pomohli by tak všem vyškovským atletům. Zasloužili by si to,“ je přesvědčená.