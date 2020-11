Zdroj: ARCHIV AGÁTY KONEČNÉ

„Dopravní piloti nemají v současnosti jistá místa. Letecký byznys je kvůli epidemii koronaviru na tom špatně a neví se, jak dlouho to potrvá. Navíc získat potřebné kvalifikace je velmi nákladné a musí se neustále udržovat. Ráda bych to dotáhla na stíhacího pilota, ale zatím je to jen vzdálený sen. Záleží také na potřebách armády a zda se mi vůbec podaří školu a výcvik zvládnout. Je to velmi náročné,“ říká mladá pilotka.