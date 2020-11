Zdroj: Anry Lukáč

Na atletickou dráhu ho nasměrovala celonárodní sportovní akce „Buď připraven k práci a obraně vlasti (BPPOV)“. Tehdy byla povinná pro všechny sportovní oddíly a cílená na zvýšení zdatnosti disciplínami jako sprint a vytrvalostní běh, skok do výšky nebo do dálky, plavání, šplh apod. „S kamarády ze Slavkova Milanem Žižlavským a Josefem Mrázem jsme vytvořili tříčlenný tým a dostali se až do celonárodního finále v Praze. Podařilo se mně tam skočit do výšky nějaký slušný výkon, kterým jsem se dostal do hledáčku atletického trenéra Jaromíra Kremličky. Ale v atletice jsem se pak trošku hledal a vyzkoušel téměř všechny disciplíny, vyjma vytrvalostních běhů, než jsem zakotvil u skoku do výšky. Šly mně krátké sprinty, překážky, vrhy, ale především skoky, od skoku do dálky, trojskok přes skok o tyči až jsem skončil u výšky. Zkoušel jsem desetiboj. To je parádní atletická disciplína. Párkrát jsem absolvoval celý desetiboj, ale téměř vždy bez úspěchu, vždycky nějaká disciplína vypadla. Jednou jsem neuspěl v nějakém skoku, jindy vrhu nebo na překážkách a často v kombinaci všech jmenovaných.“