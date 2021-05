Václav Konečný, všestranný sportovec, rybář a zakladatel klubů nohejbalu a futsalu v Kloboučkách.Zdroj: Václav Konečný

„Když jsem viděl, jak máme hodně dobré hráče, tak jsme se rozhodli naplánovat postup do divize. Herně jsme na ni určitě měli a náklady na činnost se nijak moc nenavýšily a byli jsme schopni klub finančně zajistit. Já jsem měl na starosti prakticky všechno, včetně trénování mužstva, a tak jsem se rozhodl, že bude lepší, aby ve vyšší soutěži mělo samostatného kouče. Při jeho shánění mě předešel hráč Laďa Štrublík, který si vzal tréninkovou činnost na starost, což se ukázalo jako vynikající tah. On byl a je pro futsal doslova zapálený. Zajímal se o veškeré dění kolem něj, našel nové hráče, mužstvo se stabilizovalo a dosahovali jsme stále velmi dobrých výsledků. Těšilo nás, jak hodně jsme trápili brněnská mužstva. (úsměv) V sezoně 2018 - 2019 jsme divizi vyhráli a bylo třeba se znova rozhodnout, zda jít výš. Druhá liga už je přece jen úrovní, organizačně i vzdáleností klubů o něčem úplně jiném. Věřili jsme si, že mužstvo schopné ji důstojně hrát máme, ale ty ostatní věci bylo třeba hodně zodpovědně zvážit. Pro mě to bylo i hodně osobní, jelikož jsem k sobě prakticky neměl nikoho, kdo by mě pomáhal zajistit chod klubu. A už taky mám svůj věk. Síly a elán rozhodně nepřibývají. (úsměv) A tady se zase ukázalo, jakým je futsalovým patriotem Laďa Štrublík. Zprostředkoval kontakty s prezidentem Amoru Vyškov Antonínem Petlachem a nakonec jsme se rozhodli kluby sloučit. Oni už zkušenosti s druhou ligou měli a hlavně dokázali sehnat potřebné finanční prostředky. Nakonec to ukázalo jako dobré rozhodnutí a jsem rád, že se kluci mohli ukázat v tak vysoké soutěži. Po postupu do druhé ligy jsme hned v první sezoně skončili na druhém místě a vyhráli Krajský pohár. V celostátním jsme pak postoupili do čtvrtfinále, které se ale pro covidovou epidemii už nehrálo. Samozřejmě, že je mně líto, že se vynechala jedna celá sezona, ale stejné to bylo i u jiných neprofesionálních celků,“ říká vášnivý rybář Václav Konečný.