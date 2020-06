Gmitrův život s píšťalkou: nadávky od fanoušků i přerušení zápasu kvůli vlaku

Vypadá to neuvěřitelně, ale vyškovská okresní fotbalová disciplinárka řešila i vhozený dělbuch při utkání. „Byl to zápas okresního přeboru, a přestože se to stalo už před delší dobou, nebudu konkrétní, kde to bylo. Domácí tehdy postupovali do I. B třídy. Podařilo se nám dokázat, že dělbuch za branku hostů vhodil domácí divák. Dokonce to byl bývalý hráč a aktivní člem FAČRu (pozn. red.: Fotbalová asociace České republiky). Dostal vekou pálku, zákaz vstupu na všechny akce asociace na pět let,“ říká inženýr Karol Gmitro, coby ještě nedávný sekretář zmíněné disciplinární komise. Práce v ní byla jen zlomkem jeho dlouholeté činnosti ve fotbalovém hnutí na Vyškovsku. Zapojil se do ní hned poté, co ho služební povinnosti vojáka z povolání přivedli jako lektora na vysokou vojenskou školu do Vyškova. A to je už třiatřicet let.

Předchozí 1 z 6 Další Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach Jako žák a dorostenec hrál za rodný Sabinov, což je okresní město na východním Slovensku v Prešovském kraji. Fotbalovým rozhodčím se stal, když začal studovat vysokou školu v Martině. Pískal v rámci okresu Banská Bystrica, a to byla také velká škola. Rozhodcovská. „Jedno z mých prvních utkání bylo Partizan Čierny Balog – Partizan Braväcovo. Mezi tribunou a hrací plochou jsou tam koleje. Úzkokolejka, kde jezdí pravidelné spoje Čiernohronské železnice. Hrálo se a najednou jede vlak. Musel jsem přerušit hru, mašinfíra zpomalil, pozdravil diváky a hráče dvojím zapískáním a jelo se dál. Nevím jistě, ale myslím si, že něco podobného nikde na světě není. A je to tam tak dodneška, světová rarita,“ vzpomíná za své začátky s píšťalkou. Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach S ní pak pak vybíhal na trávníky všude, kam byl armádou převelen. Nejprve v Plzni a pak v Karlových Varech, kde mj. byl předsedou okresní komise rozhodčích pozdější úspěšný československý a český mezinárodní sudí Václav Krondl. „I z Varů mám zážitek, na který vzpomínám dodnes. Jel jsem poprvé pískat tamní oddíl Jiskra Karlovy Vary. Nevím jestli ještě existuje. Nestačil jsem se divit. Celý klub, hráči, trenéři, vedoucí, pokladníci, pořadatelé, funkcionáři, prostě všichni byli Romové. Ale všechno bylo na vysoké společenské úrovni. Všichni jako ze škatulky, kromě hráčů ostatní v sakách a s kravatou. Hrálo se největší okresní derby s TJ Dvory. Ty kluby měly hřiště pár metrů od sebe, dělily je jen dva ploty. To je, myslím, také unikát,“ přidává další „špíček“. Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach A pak už přišel rozkaz nastoupit na vyškovskou vysokou vojenskou školu. Jako starší učitel na katedru raketového vojska a dělostřelectva. Hned, jak se s rodinou zabydleli, zamířil na zdejší okresní fotbalový svaz, a nechal se zaregistrovat jako rozhodčí. Psal se rok 1987. K píšťalce pak záhy přibyla práce k komisích okresního fotbalového svazu. Jako první a prakticky po celou dobu v ekonomické, později zastupoval i předsedu sportovně-technické a jak už bylo zmíněno, „vychovával“ fotbalisty z pozice v disciplinární komisi. Tři volební období byl i členem výkonném výboru OFS. Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach Jako rozhodčí se kvalifikoval do krajských soutěží, bohužel poměrně brzy se začalo hlásit bolavé koleno, takže už zůstal jen u „papírování“. „Samozřejmě i z vyškovských hřišť a třeba i z disciplinárky bych mohl navyprávět hromadu perliček a příběhů. I velice pikantnějších, ale ti kluci tady ještě žijí, tak je raději zveřejňovat nebudu. Nakonec, rozhodčí a fotbalisti ty příběhy a lidi stejně znají. Třeba na disciplinárce jsme měli některé stálé „zákazníky“, naštěstí ten nejhorší už tu není… Nebo když jsem pískal své úplně první utkání na Vyškovsku, derby okresního přeboru Dědice – Vyškov B, ztratil se mně delegovaný pomezní. Běží akce, lidi křičí ofsajd, já se dívám k lajně a pomezní nikde. U praporku vykonával malou potřebu. Úplně v klidu, ani se neobtěžoval zalézt si za tribunu. Ale dost!“ raději uťal tok zřejmě veselých vzpomínek. Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach O po nedávné mimořádné valné hromadě okresního svazu s administrativní prací stále vypomáhá a potvrzuje, že pokud bude zdráv a o jeho služby bude zájem, bude oficiálně pokračovat i po řádné valné hromadě. Ta bude v únoru příštího roku. Bylo škoda nevyužít jeho přebohatých zkušeností. „Stav rozhodčích na Vyškovsku z mého pohledu není dobrý. Je jich velmi málo a co je horší, většinou už mají nějaké roky a někteří už jsou i přestárlí. Ale díky nim to pořád nějak funguje. Přitom umíme dobré rozhodčí vychovat. Teď dokonce máme reprezentanta v I. lize, Marka Podaného. Dost našich kluků píská v kraji, bohužel na okrese nám rozhodčích nepřibývá. Ti, co se to naučí, chtějí jít výš, a většina z těch ostatních nováčků z různých důvodů brzy skončí,“ posmutněle popsal „kádrový“ stav okresních arbitrů. Zdroj: Deník / Zdeněk Vlach Ty důvody jsou všeobecně známé, včetně oněch hanlivých pokřiků z ochozů. Často se právě jimi nechá otrávit nadějný mladý kluk. „Ti křiklouni, což je pro některé velice mírné označení, vůbec netuší, jak zodpovědná role rozhodčího je a co všechno musí znát a umět. Proto, aby člověk dělal rozhodčího, ho musí fotbal hlavně bavit. I aby ustál ty nadávky rádoby fanoušků. Někdy je to opravdu nevděčná funkce. Určitě nic moc honorovaná, přičemž sudí musí perfektně znát nejen pravidla a soutěžní řád, ale i řadu dalších předpisů. A co bych jim samozřejmě taky nemělo chybět, to je chovat se k hráčům slušně, nebýt arogantní, umět třeba napomínanému nebo vyloučenému hráči i ve vypjaté situaci trpělivě vysvětlit důvody svého verdiktu. Ale je toho samozřejmě mnohem víc, musí reagovat rychle a citlivě na danou situaci, rozhodnout se během pár setinek vteřiny,“ připomíná na závěr člověk cele oddaný fotbalu Karol Gmitro.

